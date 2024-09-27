Когда и как сажать лук под зиму по народным приметам — лучшие дни и советы

Посадка лука под зиму. Фото: shutterstock.com

Посадка лука под зиму только на первый взгляд кажется простой. На самом деле существует немало тонкостей, от которых зависит будущий урожай этого овоща. Наши предки особое внимание обращали на погоду и другие природные процессы. Этой мудростью, которая передавалась от поколения к поколению, опытные садоводы руководствуются до сих пор.

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Новини.LIVE делится полезными советами и народными приметами, которые помогут правильно посадить лук под зиму и собрать щедрый урожай в следующем сезоне.

Когда сажать лук осенью

По народным приметам, которые действительно работают, нужно, в первую очередь, обращать внимание на погоду, а не привязываться к календарю.

Следите за температурой: если несколько дней держится в районе 5-7°C — можно сажать лук. В северных регионах, как правило, такая погода наступает уже в середине октября, в центральных — в конце октября, а на юге — начало ноября.

Важное правило: сажать лук за 2-3 недели до стабильных холодов. Именно столько времени нужно растению, чтобы укорениться.

Еще одна важная примета — если посадить лук в ясную и сухую погоду, растения будут здоровыми. Кроме того, положительно повлияет на развитие посадка на растущую Луну.

Посадка озимого лука осенью. Фото: google.com

Как правильно сажать лук под зиму

Лук должен быть сухим, без следов повреждений или гнили. Перед самой высадкой можно обработать защитными средствами для предотвращения болезней и поражения вредителями.

Сажайте лук на местах, где до этого росли:

бобовые;

помидоры;

огурцы;

капуста;

салаты.

Почва должна быть легкой, питательной и хорошо дренированной. Участок — хорошо освещенный. За две недели до посадки следует внести перегной или компост, перекопать участок. Высаживать лук на глубину 5 см, с интервалом 5-7 см между лукавицами и 15-20 см между рядами.

Посадка лука под зиму. Фото: google.com

Как ухаживать после посадки

После посадки, когда начинаются первые заморозки, рекомендуется замульчировать почву слоем сухих листьев или хвои. В случае суровой зимы без снега дополнительно можно укрывать грядки агроволокном или пленкой. Весной укрытие снимают, когда почва хорошо прогреется.

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