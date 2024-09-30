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Можно ли выращивать вишню и сливу на одном участке в саду — полезные советы

30 сентября 2024 22:45
Кристина Кучугурная - Редактор
Можно ли сажать вишню рядом со сливой — полезные советы садоводам
Люди, высаживающие деревья. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

В процессе выращивания того или иного растения на огороде или в саду важно соблюдать правила не только посадки, полива, подкормки и обработки, но и соседства. К примеру, опытные садоводы объяснили, можно ли выращивать сливу на одном участке с вишневым деревом.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Вишневое дерево — это не самый лучший "сосед" для большого количества огородных культур и садовых растений. Дело в том, что это плодовое дерево имеет мощные корни, которые способны залегать глубоко под землю и буквально портить рост растущих возле него растений.

Однако что касается выращивания вишни вместе со сливой на одном участке, то здесь следует разобраться. Опытные садоводы объяснили, можно ли на самом деле сажать эти два фруктовых дерева на одном участке в своем саду.

Вишневое и сливовое дерево в саду.
Вишневое и сливовое деревья в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Стоит ли выращивать вишню со сливой на одном участке

Дачники объясняют, что в сочетании сливовое и вишневое дерево создают хорошую пару, поэтому их можно сажать рядом. Дело в том, что и вишня, и слива нуждаются в одних и тех же условиях выращивания — рыхлой почве с нейтральным уровнем кислотности и большом количестве света.

К тому же эти два дерева не считаются конкурентами за ресурсы почвы, которая в таком случае истощается не быстро.

Человек, садящий дерево в саду
Человек, который садит дерево в саду. Фото: Gardening.org

На что стоит обратить внимание при выращивании вишни со сливой

Опытные садоводы предупреждают, что "соседство" вишневого и сливового дерева плохо влияет на устойчивость к болезням. Дело в том, что слива с вишней могут иметь одинаковые заболевания и вредителей, то есть если начинает болеть одно дерево, то от него может заразиться другое.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать сливовое дерево осенью.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно подкармливать яблоню и вишню осенью.

Также мы сообщали о том, как обрезать вишневое дерево осенью, чтобы иметь большой урожай.

деревья советы сад вишня слива

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