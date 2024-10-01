Какие деревья и кусты надо посадить осенью — советы садоводам

Успейте посадить эти деревья и кусты до наступления морозов — полезные советы
Осенью далеко не все деревья можно сажать в своем саду, ведь они не способны выдержать морозы и могут погибнуть от холода. Опытные садоводы рассказали, какие фруктовые деревья стоит посадить под зиму и не бояться того, что они потеряют свою способность давать урожай.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
В осенний сезон стоит сажать плодовые деревья и кустарники, которые способны выдержать снижение температуры воздуха, и таких растений есть целый ряд.
Список деревьев, которые можно посадить осенью
Опытные садоводы рекомендуют выбирать растения, которые лучше других умеют жить зимой. Речь идет о таких видах плодовых деревьев и ягодных кустарников, как:
- Яблоня
- Груша
- Садовая и черноплодная рябина
- Боярышник
- Калина
- Черная и красная смородина
- Крыжовник
- Малина
- Канадская ирга
- Высокорослая голубика
- Синяя жимолость
Самое лучшее время для осенней посадки деревьев
Оптимальным периодом для посадки плодовых деревьев считается конец сентября и октябрь. Есть шанс посадить растения и в ноябре или даже в декабре, но лучше закончить этот процесс за несколько недель до наступления мощных морозов, чтобы культуры успели адаптироваться к зиме.
Самое лучшее место для посадки деревьев осенью
Прежде, чем сажать деревья в саду, найдите подходящее место с учетом расстояния между грядками, а также деревьями и кустарниками. Высокорослые фруктовые деревья требуют более трех метров расстояния до границ соседнего участка.
Деревья, имеющие средний и слаборослый подвой, должны выращиваться на расстоянии в два метра, а ягодные и декоративные кустарники сажают на дистанции в один метр от начала участка соседей.
Напомним, мы писали о том, чем следует обработать плодовые деревья и ягодные кустарники в саду в октябре.
Раньше мы рассказывали о том, какие фруктовые деревья категорически нельзя сажать в преддверии зимы.
Также мы сообщали о том, что нужно сделать с деревом грецкого ореха до зимы.
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