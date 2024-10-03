Як захистити дерева від птахів — ефективний метод, поради дачникам

Два горобця на гілці дерева. Фото: Pinterest

Багато українських дач страждають від навали птахів, які їдять плоди і, тим самим, знищують врожай на городі та в саду. Однак, досвідчені дачники поділилися цінними рекомендаціями і розповіли, як можна позбутися пернатих шкідників на своїй ділянці раз і назавжди.

Про це розповідає Express.

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Всі дачники завжди намагаються захистити свій врожай від різних захворювань і шкідників. Наприклад, до списку шкідників, яких часто можна побачити на деревах і кущах, відносяться птахи. Тому дачники шукають різні способи, які допоможуть відлякати шкідників.

Чорний шпак на гілці дерева. Фото: Looduspilt

Як можна позбутися птахів на дачі

Дачники з досвідом рекомендують розвісити компакт-диски на своїй ділянці, якщо ви хочете захистити овочі і фрукти від навали птахів. Вважається, що пернаті завжди летять на речі, які блищать, однак, вони не будуть підлітати до дисків, адже їх налякає світло, яке від них відбивається.

Як правильно розвісити компакт-диски

Спочатку диски треба розвісити у довільному порядку, щоб на них дмухав вітер. Річ у тому, що навіть найменший вітер змусить диски обертатися, тому на них будуть відбиватися промені від сонця. Інколи змінюйте розташування дисків навколо грядок, щоб шкідники до них не звикали і ніби забували про те, що на ділянці їм щось заважає.

Два компакт-диски на винограді. Фото: Pinterest

Таким чином, птахи одразу почнуть реагувати на диски і забудуть шлях до вашої ділянки. За допомогою цього простого, але дуже ефективного методу можна захистити врожай, не боячись нападу пернатих шкідників, і з легкістю виростити такі популярні городні культури, як:

Помідори

Малина

Полуниця тощо

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