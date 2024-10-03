Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як відлякати птахів і захистити дерева — потрібна лише одна річ arrow

Як відлякати птахів і захистити дерева — потрібна лише одна річ

3 жовтня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити дерева від птахів — ефективний метод, поради дачникам
Два горобця на гілці дерева. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Багато українських дач страждають від навали птахів, які їдять плоди і, тим самим, знищують врожай на городі та в саду. Однак, досвідчені дачники поділилися цінними рекомендаціями і розповіли, як можна позбутися пернатих шкідників на своїй ділянці раз і назавжди.

Про це розповідає Express.

Читайте також:

Всі дачники завжди намагаються захистити свій врожай від різних захворювань і шкідників. Наприклад, до списку шкідників, яких часто можна побачити на деревах і кущах, відносяться птахи. Тому дачники шукають різні способи, які допоможуть відлякати шкідників.

Скворец
Чорний шпак на гілці дерева. Фото: Looduspilt

Як можна позбутися птахів на дачі

Дачники з досвідом рекомендують розвісити компакт-диски на своїй ділянці, якщо ви хочете захистити овочі і фрукти від навали птахів. Вважається, що пернаті завжди летять на речі, які блищать, однак, вони не будуть підлітати до дисків, адже їх налякає світло, яке від них відбивається.

Як правильно розвісити компакт-диски

Спочатку диски треба розвісити у довільному порядку, щоб на них дмухав вітер. Річ у тому, що навіть найменший вітер змусить диски обертатися, тому на них будуть відбиватися промені від сонця. Інколи змінюйте розташування дисків навколо грядок, щоб шкідники до них не звикали і ніби забували про те, що на ділянці їм щось заважає.

Диски
Два компакт-диски на винограді. Фото: Pinterest

Таким чином, птахи одразу почнуть реагувати на диски і забудуть шлях до вашої ділянки. За допомогою цього простого, але дуже ефективного методу можна захистити врожай, не боячись нападу пернатих шкідників, і з легкістю виростити такі популярні городні культури, як:

  • Помідори
  • Малина
  • Полуниця тощо

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно білити дерева в саду, щоб захистити їх від хвороб і шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від мурах і попелиці. 

Також ми повідомляли про те, як захистити огірки на городі від шкідників без використання хімії.

птиці дерева поради город сад шкідники

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:56 Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

17:44 Держава переплатила понад 200 млн євро на оборонних закупівлях за рік, — ЗМІ

17:39 РФ вдарила по авто зі скрапленим газом у Чернігівській області — є загиблі

17:27 Подарунок на 900 тис. євро — фермери Одещини отримають допомогу з Німеччини

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

17:23 Синоптики назвали області, які завтра заллє рясним дощем

17:21 Зеленський привідкрив завісу щодо Плану перемоги України

17:11 Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра в Харкові — чого чекати

17:04 В Україні зріс рівень зарплати у жінок — у Мінекономіки пояснили, з чим це пов'язано

16:59 У Сумах пролунали вибухи

17:56 Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи

17:44 Держава переплатила понад 200 млн євро на оборонних закупівлях за рік, — ЗМІ

17:39 РФ вдарила по авто зі скрапленим газом у Чернігівській області — є загиблі

17:27 Подарунок на 900 тис. євро — фермери Одещини отримають допомогу з Німеччини

17:23 Синоптики назвали області, які завтра заллє рясним дощем

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

17:21 Зеленський привідкрив завісу щодо Плану перемоги України

17:11 Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра в Харкові — чого чекати

17:04 В Україні зріс рівень зарплати у жінок — у Мінекономіки пояснили, з чим це пов'язано

16:59 У Сумах пролунали вибухи

16:55 Львів накриє осіння злива — синоптики попередили про негоду завтра

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня