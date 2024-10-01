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Зробіть це, і кроти бігтимуть щосили — як позбутися шкідників

1 жовтня 2024 23:02
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися кротів назавжди — ефективні методи, поради дачникам
Людина, яка тримає маленького крота. Фото: Lawn Connection
Христина Кучугурна - Редактор

Кроти — це одні з найпопулярніших шкідників на городі, адже вони переривають землю і псують цілі врожаї. Якщо ви думаєте, що з ними важко боротися, ви помиляєтеся, адже існують ефективні методи, які дозволяють раз і назавжди відлякати тварин зі своєї ділянки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як прибрати кротів з городньої ділянки

Якщо ви просто хочете захистити свій врожай від кротів на майбутнє, вам потрібно провести профілактику. Якщо ви маєте маленьку ділянку, можете зарити шифер або металеві листи навколо ділянки, щоб перекрити шляхи для шкідників.

Якщо ви вже стали помічати кротів на дачі, тоді вам потрібно дізнатися про ефективні методи боротьби з тваринами. 

Крот
Кріт на городі у великому масштабі. Фото: Decorexpro

Вода або рослини для відлякування кротів

Залийте кожну нору шкідників більш, ніж 100 літрами води зі шлангу, і можете навіть додати хлорки, нафталіну або карбіду. Життя маленьких шкідників стає некомфортним, і вони починають бігти якнайдалі від вашої ділянки.

Також кроти не люблять бобові культури, тому якщо ви хочете відлякати їх, треба посіяти ці рослини на своєму городі. Ще ці шкідники терпіти не можуть дим від висушеного ялівця, тому щоб прибрати їх зі своєї ділянки, можете обдимити їхні нори.

Крот
Маленький кріт у руці людини. Фото: KASKUS

Механічні пристрої для відлякування кротів

Також деякі дачники закопують пляшки зі скла або пластику під кутом 45 градусів на своїй ділянці. Річ у тім, що коли надворі вітряно, від пляшки в ґрунті виходить звук, який кроти бояться. Можна також прив’язати декілька бляшанок до палок, і коли вони будуть торкатися одна одну, то видаватимуть звуки, які також здатні відлякати шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, як позбутися слимаків наприкінці сезону, щоб навесні їх не побачити більше. 

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