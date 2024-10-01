Как избавиться от кротов навсегда — эффективные методы, советы дачникам

Человек, держащий маленького крота. Фото: Lawn Connection

Кроты — это одни из самых популярных вредителей на огороде, ведь они перерывают землю и портят целые урожаи. Если вы думаете, что с ними трудно бороться, вы ошибаетесь, ведь существуют эффективные методы, позволяющие раз и навсегда отпугнуть животных со своего участка.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы просто хотите защитить свой урожай от кротов на будущее, вам нужно провести профилактику. Если у вас маленький участок, можете зарыть шифер или металлические листы вокруг участка, чтобы перекрыть пути для вредителей.

Если вы уже стали замечать кротов на даче, тогда вам нужно узнать эффективные методы борьбы с животными.

Крот на огороде в большом масштабе. Фото: Decorexpro

Вода или растения для отпугивания кротов

Залейте каждую нору вредителей более 100 литрами воды со шланга, и можете даже добавить хлорки, нафталина или карбида. Жизнь маленьких вредителей становится некомфортной, и они начинают бежать как можно дальше от вашего участка.

Также кроты не любят бобовые культуры, поэтому если вы хотите отпугнуть их, нужно посеять эти растения на своем огороде. Еще эти вредители терпеть не могут дым от высушенного можжевельника, так что чтобы убрать их со своего участка, можете обдуть их норы.

Маленький крот в руке человека. Фото: KASKUS

Механические устройства для отпугивания кротов

Также некоторые дачники закапывают бутылки из стекла или пластика под углом 45 градусов на своем участке. Дело в том, что когда на улице ветрено, от бутылки в почве исходит звук, который кроты боятся. Можно также привязать несколько жестянок к палкам, и когда они будут касаться друг друга, то будут издавать звуки, которые также способны отпугнуть вредителей.

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