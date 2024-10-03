Как защитить деревья от птиц — эффективный метод, советы дачникам

Как отпугнуть птиц и защитить деревья — нужна только одна вещь
Много украинских дач страдают от нашествия птиц, которые едят плоды и, тем самым, уничтожают урожай на огороде и в саду. Однако, опытные дачники поделились ценными рекомендациями и рассказали, как можно избавиться от пернатых вредителей на своем участке раз и навсегда.
Об этом рассказывает Express.
Все дачники всегда стараются защитить свой урожай от различных заболеваний и вредителей. К примеру, к списку вредителей, которых часто можно увидеть на деревьях и кустах, относятся птицы. Поэтому дачники ищут разные способы, которые помогут отпугнуть вредителей.
Как можно избавиться от птиц на даче
Дачники с опытом советуют развесить компакт-диски на собственном участке, если вы хотите защитить овощи и фрукты от нашествия птиц. Считается, что пернатые всегда летят на блестящие вещи, однако, они не будут подлетать к дискам, ведь их испугает свет, который от них отражается.
Как правильно развесить компакт-диски
Сначала диски нужно развесить в произвольном порядке, чтобы на них дул ветер. Дело в том, что даже самый маленький ветер заставит диски вращаться, поэтому на них будут отражаться лучи от солнца. Иногда меняйте расположение дисков вокруг грядок, чтобы вредители к ним не привыкали и будто забывали о том, что на участке им что-то мешает.
Таким образом, птицы сразу начнут реагировать на диски и забудут путь к вашему участку. С помощью этого простого, но очень эффективного метода можно защитить урожай, не опасаясь нападения пернатых вредителей, и с легкостью вырастить такие популярные огородные культуры, как:
- Помидоры
- Малина
- Клубника и т.д.
Напомним, мы писали о том, как правильно белить деревья в саду, чтобы защитить их от болезней и вредителей.
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