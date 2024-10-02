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Ці дерева небезпечно садити біля будинку — в чому причина

2 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева категорично не можна садити біля будинку — список заборонених
Дві людини, які садять дерево. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен відповідальний городник завжди намагається створити найкращу прибудинкову територію на своїй ділянці, але інколи буває так, що виникають деякі проблеми. Експерти розповіли, які дерева в жодному разі не можна висаджувати на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Не секрет, що кожному господарю чи господині завжди хочеться створити затишний сад, де будуть великі та плодовиті дерева, під якими можна буде подихати свіжим повітрям у спекотній сезон. Але далеко не всі фруктові дерева можуть рости у саду, є ті, яких краще уникати.

Дерева, які краще не садити в саду

Тополя

Це дерево, яке швидко виростає і має потужну кореневу систему, яка здатна простягнутися на декілька десятків метрів. Коріння цього дерева завжди шукає собі вологу, тому може руйнувати стіни, фундаменти будинків і навіть труби.

Тополи
Багато тополей у парку. Фото: Pinterest

Верба

Ця рослина здатна вбивати в себе багато води, адже вона має розгалужене коріння. Але коренева система цього дерева здатна псувати фундаметр, особливо, якщо у вас під землею розташовані джерела води. Це дерево експерти радять тримати якнайдалі від комунікацій і будинків.

Ива
Величезна верба на території парку. Фото: Pinterest

Клен

Це дерево має активне і розгалужене коріння, яке також може зіпсувати фундамент будинку. До того ж рослина може порушувати структуру ґрунту, через що поверхня землі може стати нестабільною і пошкодити тротуари.

Клен
Гігантський клен у саду. Фото: Pinterest

Горіх

Коренева система цього дерева здатна сильно розвиватися, через що вони є небезпечними для фундаменту. До того ж до складу горіхового листя входять токсичні елементи, які погано впливають на рослини навколо. А це, в свою чергу, може стати справжньою проблемою для ландшафтного дизайну.

Орех
Велике дерево волоського горіха. Фото: Pixabay

Каштан

Коренева система цього дерева також дуже активно розростається, через що це може стати проблемою для підземних конструкцій, зокрема, для фундаменту. Попри те, що це дерево може прикрасити вашу ділянку, його коріння може нашкодити навіть міцним будівлям.

Каштан
Каштанове дерево посеред поля. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна сливове дерево вирощувати поруч із вишнею. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна садити в саду напередодні зими. 

Також ми повідомляли про те, чим слід обробити плодові дерева в саду від шкідників у жовтні. 

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