Які дерева категорично не можна садити біля будинку — список заборонених

Дві людини, які садять дерево. Фото: Pinterest

Кожен відповідальний городник завжди намагається створити найкращу прибудинкову територію на своїй ділянці, але інколи буває так, що виникають деякі проблеми. Експерти розповіли, які дерева в жодному разі не можна висаджувати на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Не секрет, що кожному господарю чи господині завжди хочеться створити затишний сад, де будуть великі та плодовиті дерева, під якими можна буде подихати свіжим повітрям у спекотній сезон. Але далеко не всі фруктові дерева можуть рости у саду, є ті, яких краще уникати.

Дерева, які краще не садити в саду

Тополя

Це дерево, яке швидко виростає і має потужну кореневу систему, яка здатна простягнутися на декілька десятків метрів. Коріння цього дерева завжди шукає собі вологу, тому може руйнувати стіни, фундаменти будинків і навіть труби.

Багато тополей у парку. Фото: Pinterest

Верба

Ця рослина здатна вбивати в себе багато води, адже вона має розгалужене коріння. Але коренева система цього дерева здатна псувати фундаметр, особливо, якщо у вас під землею розташовані джерела води. Це дерево експерти радять тримати якнайдалі від комунікацій і будинків.

Величезна верба на території парку. Фото: Pinterest

Клен

Це дерево має активне і розгалужене коріння, яке також може зіпсувати фундамент будинку. До того ж рослина може порушувати структуру ґрунту, через що поверхня землі може стати нестабільною і пошкодити тротуари.

Гігантський клен у саду. Фото: Pinterest

Горіх

Коренева система цього дерева здатна сильно розвиватися, через що вони є небезпечними для фундаменту. До того ж до складу горіхового листя входять токсичні елементи, які погано впливають на рослини навколо. А це, в свою чергу, може стати справжньою проблемою для ландшафтного дизайну.

Велике дерево волоського горіха. Фото: Pixabay

Каштан

Коренева система цього дерева також дуже активно розростається, через що це може стати проблемою для підземних конструкцій, зокрема, для фундаменту. Попри те, що це дерево може прикрасити вашу ділянку, його коріння може нашкодити навіть міцним будівлям.

Каштанове дерево посеред поля. Фото: Pinterest

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