Какие деревья категорически нельзя сажать возле дома — список запрещенных

Два человека, которые сажают дерево. Фото: Pinterest

Каждый ответственный огородник всегда пытается создать самую лучшую придомовую территорию на своем участке, но иногда бывает так, что возникают некоторые проблемы. Эксперты рассказали, какие деревья ни в коем случае нельзя высаживать на своем участке.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Не секрет, что каждому хозяину всегда хочется создать уютный сад, где будут большие и плодовитые деревья, под которыми можно будет подышать свежим воздухом в жаркий сезон. Но далеко не все фруктовые деревья могут расти в саду, есть те, которых лучше избегать.

Деревья, которые лучше не сажать в саду

Тополь

Это быстрорастущее дерево, имеющее мощную корневую систему, которая способна протянуться на несколько десятков метров. Корни этого дерева всегда ищут себе влагу, поэтому могут разрушать стены, фундаменты домов и даже трубы.

Много тополей в парке. Фото: Pinterest

Ива

Это растение способно поглощать в себя много воды, ведь оно имеет разветвленные корни. Но корневая система этого дерева способна портить фундаметр, особенно, если у вас под землей расположены источники воды. Это дерево эксперты советуют держать подальше от коммуникаций и домов.

Огромная ива на территории парка. Фото: Pinterest

Клен

Это дерево имеет активные и разветвленные корни, которые также могут испортить фундамент дома. К тому же растение может нарушать структуру почвы, поэтому поверхность земли может стать нестабильной и повредить тротуары.

Гигантский клен в саду. Фото: Pinterest

Орех

Корневая система этого дерева способна сильно развиваться, из-за чего они опасны для фундамента. К тому же в состав ореховых листьев входят токсичные элементы, которые плохо влияют на растения вокруг. А это, в свою очередь, может стать настоящей проблемой для ландшафтного дизайна.

Большое дерево грецкого ореха. Фото: Pixabay

Каштан

Корневая система этого дерева также очень активно разрастается, поэтому это может стать проблемой для подземных конструкций, в частности, для фундамента. Несмотря на то, что это дерево может украсить ваш участок, его корни могут навредить даже крепким зданиям.

Каштановое дерево посреди поля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, можно ли сливовое дерево выращивать рядом с вишней.

Раньше мы рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать в саду в преддверии зимы.

Также мы сообщали о том, чем следует обработать плодовые деревья в саду от вредителей в октябре.