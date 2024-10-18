Как очистить почву от проволочника и майского жука — эффективные методы и советы

Проволочник в грунте на огороде. Фото: pexels.com

Осень — прекрасное время, чтобы подготовить свой огород и сад к следующему сезону, а также избавиться от таких надоедливых вредителей, как проволочник и майский жук. Эти насекомые могут нанести значительный вред растениям, поэтому важно вовремя принять меры по очистке почвы.

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Личинки майского жука в почве. Фото: google.com

Три простых шага освободят вашу почву от майского жука и проволочника

1. Перекапывание и удаление сорняков

Тщательная осенняя перекопка почвы — это первый шаг. Во время этого процесса обратите особое внимание на удаление корней пырея, ведь этот сорняк привлекает проволочника. Любые остатки сорных растений в земле могут стать идеальной средой для размножения вредителей.

2. Регулировка кислотности почвы

Проволочник наиболее распространен на кислых почвах. Осенью рассыпьте на грядках доломитовую муку, мел или пепел — эти природные материалы помогут снизить кислотность почвы. Они не только борются с проволочником, но и улучшают общее состояние грунта, делая его более плодородным для растений.

3. Посадка бобовых сидератов и обработка почвы метаризиумом

Одним из лучших естественных методов борьбы с майским жуком и проволочником является посев бобовых культур, таких как люпин. Корневые выделения этих растений ядовиты для вредителей. Высейте их на грядки осенью, а перед заморозками перекопайте землю вместе с сидератами. Обработка почвы метаризиум дополнительно уничтожит вредителей и превратит органические остатки в полезные вещества для растений.

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