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Мульчування рослин тирсою — чому це рішення може бути шкідливим

11 жовтня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Коли не можна мульчувати рослини тирсою — поради дачникам
Мульчування рослин у саду тирсою. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Тирса — це популярний та доступний матеріал для мульчування ґрунту, який часто використовують дачники, садівники та городники, зокрема для укриття рослин від холодів. Вона сприяє утриманню вологи, захищає культури від морозів, блокує ріст бур'янів та допомагає покращити структуру ґрунту. Проте, бувають випадки, коли така мульча може більше нашкодити, ніж допомогти. 

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Коли та чому мульчування тирсою може нашкодити ґрунту та рослинам, ділимося далі в нашій статті. 

Які переваги дає мульчування тирсою

Цей матеріал садівники та городники люблять не тільки через доступність, тирса має ряд переваг:

  • утримання вологи в ґрунті;
  • перешкоджання проростанню бур'янів;
  • захист від перегріву влітку;
  • захист від морозів взимку — тирса створює ізоляційний шар, який допомагає зберегти тепло в ґрунті;
  • поліпшення структури ґрунту — тирса поступово розкладається, покращуючи аерацію та структуру ґрунту. 

Здавалося б це ідеальний матеріал для мульчування рослин, проте, не все так просто. Неправильне та недоречне використання тирси може завдати шкоди рослинам та ґрунту.

 

Коли мульчування тирсою може нашкодити
Деревна тирса в руці. Фото: google.com

Коли мульчування тирсою може нашкодити

Тирса як мульча не завжди підходить для весняно-літнього періоду, адже здатна поглинати азот з ґрунту під час розкладання. Таким чином, через дефіцит азоту рослина не має змоги нарощувати зелену масу та рости. У деяких випадках це навіть може призвести до пожовтіння листя. 

Також деревна тирса, особливо якщо вона з хвойних порід, може підкислювати ґрунт, знижуючи його рН. Для більшості городніх культур кислий ґрунт може стати небезпечним, рослина не зможе нормально розвиватися та плодоносити. 

Те саме можна сказати про троянди, лілії, деякі багаторічники та молоді рослини з незміцнілою кореневою системою.

Проте, тирсу можна використовувати для:

  • малини;
  • смородини;
  • чорниці;
  • туї;
  • ялинки;
  • ялівця;
  • рододендронів.  

 

Яким рослинам тирса може нашкодити
Мульчування рослин на городі тирсою. Фото: depositphotos.com

Крім цього, небезпеку для здоров'я рослин та ґрунту становить тирса, яка неналежним чином зберігалася, до прикладу, у вологому місці. Така мульча може сприяти розвитку грибків і цвілі.

Ще одна небезпека — мульчування занадто товстим шаром тирси. Це може створити умови для закисання ґрунту під мульчею. Тому шар не повинен перевищувати 3-5 см.

 

Раніше ми розповідали, які помилки при застосуванні попелу допускають городники-початківці найчастіше.

Нагадаємо, ми писали, чим підживити дерева та кущі восени, щоб гарно перезимували та порадували врожаєм наступного року.

Також ділимося корисною порадою, як підготувати полуницю до зими та яким матеріалом краще вкривати кущі.

рослини поради сад шкода мульчування тирса

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