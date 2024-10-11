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Мульчирование растений опилками — почему это решение может быть плохим

11 октября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Когда нельзя мульчировать растения опилками — советы дачникам
Мульчирование растений в саду опилками. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Опилки — это популярный и доступный материал для мульчирования почвы, который часто используют дачники, садоводы и огородники, в частности для укрытия растений от холодов. Она способствует удержанию влаги, защищает культуры от морозов, блокирует рост сорняков и помогает улучшить структуру почвы. Однако бывают случаи, когда такая мульча может больше навредить, чем помочь.

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Когда и почему мульчирование опилками может навредить почве и растениям, делимся далее в нашей статье.

Какие преимущества дает мульчирование опилками

Этот материал садоводы и огородники любят не только из-за доступности, опилки имеет ряд преимуществ:

  • удержание влаги в почве;
  • препятствование прорастанию сорняков;
  • защита от перегрева летом;
  • защита от морозов зимой — опилки создают изоляционный слой, помогающий сохранить тепло в почве;
  • улучшение структуры почвы — опилки постепенно разлагаются, улучшая аэрацию и структуру почвы.

Казалось бы, это идеальный материал для мульчирования растений, однако, не все так просто. Неправильное и неуместное использование опилок может нанести вред растениям и почве.

 

Когда мульчирование опилками может навредить
Древесные опилки в руке. Фото: google.com

Когда мульчирование опилками может навредить

Тирса как мульча не всегда подходит для весенне-летнего периода, ведь способна поглощать азот из почвы во время разложения. Таким образом, из-за дефицита азота растение не может наращивать зеленую массу и расти. В некоторых случаях это даже может привести к пожелтению листьев.

Также древесные опилки, особенно если они из хвойных пород, могут подкислять почву, снижая ее рН. Для большинства огородных культур кислая почва может стать опасной, растение не сможет нормально развиваться и плодоносить.

То же можно сказать о розах, лилиях, некоторых многолетниках и молодых растениях с неокрепшей корневой системой.

Тем не менее опилки можно использовать для:

  • малины;
  • смородины;
  • черники;
  • туи;
  • елки;
  • можжевельника;
  • рододендронов.

 

Каким растениям опилки могут навредить
Мульчирование растений на огороде опилками. Фото: depositphotos.com

Кроме этого, опасность для здоровья растений и почвы составляет опилки, которые ненадлежащим образом сохранялись, к примеру, во влажном месте. Такая мульча может способствовать развитию грибков и плесени.

Еще одна опасность — мульчирование слишком толстым слоем опилок. Это может создать условия для брожения почвы под мульчей. Потому слой не должен быть толще 3-5 см.

 

Ранее мы рассказывали, какие ошибки при применении пепла допускают начинающие огородники чаще всего.

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Также делимся полезным советом, как подготовить клубнику к зиме и каким материалом лучше укрывать кусты.

растения советы сад вред мульчирование опилки

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