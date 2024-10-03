Як захистити яблуні у саду від морозів — поради садівників для здоров'я рослин

Підготовка яблуні до холодів. Колаж: Новини.LIVE

Попри те, що більшість сортів яблунь нормально переносять холоди та навіть серйозні заморозки, все ж ці плодові дерева потребують особливого догляду восени. Правильна підготовка допоможе спокійно пережити зиму та дати гарний врожай наступного сезону.

Читайте також:

Як ефективно захистити яблуні від морозів, щоб вони пережили зиму без ушкоджень й рясно плодоносили наступного року, розповідаємо далі у нашій статті.

Правила підготовки яблуні до холодного сезону

Досвідчені садівники наголошують, що останній раз добрива для яблунь потрібно вносити приблизно у вересні або на початку жовтня, до настання перших заморозків. Це дозволяє дереву зміцніти перед зимою та підготуватися до холодів. Осіннє підживлення має бути спрямоване на зміцнення кореневої системи, тому азотні добрива використовувати категорично заборонено.

Утеплювати яблуні потрібно після настання перших стійких заморозків, коли температура опускається до -5°C, але до того, як настануть сильні морози.

Важливо дочекатися саме цього моменту, щоб дерева завершили свій вегетаційний період і "заснули". В Україні зазвичай це відбувається в середині або кінці листопада, залежно від регіону.

Для захисту кореневої системи від морозів пристовбурне коло дерева накривають шаром мульчі завтовшки 10-15 см. Найкращі матеріали для мульчування яблуні:

солома;

тирса;

перепрілий гній;

компост;

кора дерев;

агроволокно;

геотекстиль.

Раніше ми розповідали, чим варто підгодувати яблуню та вишню восени.

Нагадаємо, ми писали, чим підживити дерева та кущі восени, щоб гарно перезимували та порадували врожаєм.

Також ділимося з вами корисною порадою, як правильно обрізати сливу восени.