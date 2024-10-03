Как защитить яблони в саду от морозов — советы садоводов для здоровья растений

Подготовка яблони к холоду. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на то, что большинство сортов яблонь нормально переносят холода и даже серьезные заморозки, все же эти плодовые деревья нуждаются в особом уходе осенью. Правильная подготовка поможет спокойно пережить зиму и дать хороший урожай в следующем сезоне.

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Правила подготовки яблони к холодному сезону

Опытные садоводы отмечают, что последний раз удобрения для яблонь нужно вносить примерно в сентябре или начале октября, до наступления первых заморозков. Это позволяет дереву окрепнуть перед зимой и подготовиться к холодам. Осенняя подкормка должна быть направлена на укрепление корневой системы, поэтому азотные удобрения использовать категорически запрещено.

Утеплять яблони нужно после наступления первых устойчивых заморозков, когда температура опускается до -5°C, но до наступления сильных морозов.

Важно дождаться именно этого момента, чтобы деревья завершили свой вегетационный период и "уснули". В Украине обычно это происходит в середине или конце ноября в зависимости от региона.

Для защиты корневой системы от морозов приствольный круг дерева накрывают слоем мульчи толщиной 10-15 см. Лучшие материалы для мульчирования яблони:

солома;

опилки;

перепревший навоз;

компост;

кора деревьев;

агроволокно;

геотекстиль.

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