Как защитить яблони в саду от морозов — советы садоводов для здоровья растений

Готовим сад к зиме — как защитить яблоню от морозов
Несмотря на то, что большинство сортов яблонь нормально переносят холода и даже серьезные заморозки, все же эти плодовые деревья нуждаются в особом уходе осенью. Правильная подготовка поможет спокойно пережить зиму и дать хороший урожай в следующем сезоне.
Как эффективно защитить яблони от морозов, чтобы они пережили зиму без повреждений и обильно плодоносили в следующем году, рассказываем в нашей статье.
Правила подготовки яблони к холодному сезону
Опытные садоводы отмечают, что последний раз удобрения для яблонь нужно вносить примерно в сентябре или начале октября, до наступления первых заморозков. Это позволяет дереву окрепнуть перед зимой и подготовиться к холодам. Осенняя подкормка должна быть направлена на укрепление корневой системы, поэтому азотные удобрения использовать категорически запрещено.
Утеплять яблони нужно после наступления первых устойчивых заморозков, когда температура опускается до -5°C, но до наступления сильных морозов.
Важно дождаться именно этого момента, чтобы деревья завершили свой вегетационный период и "уснули". В Украине обычно это происходит в середине или конце ноября в зависимости от региона.
Для защиты корневой системы от морозов приствольный круг дерева накрывают слоем мульчи толщиной 10-15 см. Лучшие материалы для мульчирования яблони:
- солома;
- опилки;
- перепревший навоз;
- компост;
- кора деревьев;
- агроволокно;
- геотекстиль.
Ранее мы рассказывали, чем следует подкормить яблоню и вишню осенью.
Напомним, мы писали, чем подкормить деревья и кустарники осенью, чтобы хорошо перезимовали и порадовали урожаем.
Также делимся с вами полезным советом, как правильно обрезать сливу осенью.
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