Чим підгодувати дерева та кущі восени — добриво, яке варто використати

Підживлення плодових дерев восени. Колаж: Новини.LIVE

Осіннє підживлення дерев та кущів є ключовим етапом догляду за садом, який впливає на успішну зимівлю садових культур та майбутній урожай. В цей період рослини потребують особливих поживних речовин, які допоможуть зміцнити кореневу систему та підготуватися до морозів.

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Які добрива не можна використовувати восени

Безперечно, у цей період дерева та кущі потребують багато поживних речовин. Проте, у жодному разі не можна підживлювати їх азотними добривами.

Річ у тім, що азот провокує ріст зеленої маси, якщо весною та влітку це вкрай необхідно, то в осінньо-зимовий період може призвести до гибелі рослин, вони просто замерзнуть.

Підживлення плодових дерев восени. Фото: google.com

Чим підгодувати дерева та кущі восени

Є три види добрив, які підходять для осіннього підживлення:

Фосфорно-калійні добрива. Таке підживлення зміцнює природний імунітет рослин, роблячи їх більш стійкими до хвороб і шкідників. Фосфор стимулює ріст і розвиток кореневої системи, допомагаючи рослинам краще засвоювати воду та поживні речовини. Це особливо важливо перед зимою, коли рослини готуються до спокою. Калій підвищує стійкість рослин до низьких температур, посилюючи їхні захисні механізми. Органічні добрива. До них належать гній, пташиний послід, зола, перегній, компост чи торф. Такі добрива не лише живлять рослини, а й поліпшують структуру ґрунту. Суперфосфатні добрива. Суперфосфат допомагає рослинам краще переносити несприятливі умови, такі як посуха, перепади температур і заморозки. Завдяки своєму складу, суперфосфат діє довго, поступово вивільняючи фосфор і забезпечуючи рослини поживними речовинами протягом тривалого часу.

Підживлення дерева рідким добривом. Фото: google.com

У якому вигляді найкраще вносити добрива восени

Добрива можна вносити як у сухому стані, так і в рідкій формі. Яку саме обрати — залежить від типу рослин:

плодові дерева — полив та перекопування пристовбурного кола (період підгодівлі з середини вересня до середини жовтня);

аґрус і смородина — можна використовувати обидва варіанти (аґрус підживлюють з кінця вересня, малину — до середини жовтня);

багаторічні рослини та трояндові кущі — якщо погода дощова, використовуйте сухе добриво, а якщо осінь посушлива, краще полити рослини під корінь рідким підживленням, щоб вони могли краще увібрати поживні речовини.

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