Чем прикормить деревья и кусты осенью — удобрение, которое следует использовать

Подкормка плодовых деревьев осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осенняя подкормка деревьев и кустарников является ключевым этапом ухода за садом, который влияет на успешную зимовку садовых культур и будущий урожай. В этот период растения нуждаются в особых питательных веществах, которые помогут укрепить корневую систему и подготовиться к морозам.

Читайте также:

Какие удобрения наиболее эффективны для осенней подкормки деревьев и кустов, мы расскажем в нашем материале.

Какие удобрения нельзя использовать осенью

Бесспорно, в этот период деревья и кустарники нуждаются во многих питательных веществах. Однако ни в коем случае нельзя подпитывать их азотными удобрениями.

Дело в том, что азот провоцирует рост зеленой массы, если весной и летом это крайне необходимо, то в осенне-зимний период может привести к гибели растений, они просто замерзнут.

Подкормка плодовых деревьев осенью. Фото: google.com

Чем прикормить деревья и кусты осенью

Есть три вида удобрений, которые подходят для осенней подкормки:

Фосфорно-калийные удобрения. Такая подкормка укрепляет естественный иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям. Фосфор стимулирует рост и развитие корневой системы, помогая растениям лучше усваивать воду и питательные вещества. Это особенно важно перед зимой, когда растения готовятся к покою. Калий повышает устойчивость растений к низким температурам, усиливая их защитные механизмы. Органические удобрения. К ним относятся навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф. Такие удобрения не только питают растения, но и улучшают структуру почвы. Суперфосфатные удобрения. Суперфосфат помогает растениям лучше переносить неблагоприятные условия, такие как засуха, перепады температур и заморозки. Благодаря своему составу суперфосфат действует долго, постепенно высвобождая фосфор и снабжая растения питательными веществами в течение длительного времени.

Подкормка дерева жидким удобрением. Фото: google.com

В каком виде лучше всего вносить удобрения осенью

Удобрения можно вносить как в сухом, так и в жидкой форме. Какую именно выбрать зависит от типа растений:

плодовые деревья — полив и перекапывание приствольного круга (период подкормки с середины сентября по середину октября);

крыжовник и смородина — можно использовать оба варианта (крыжовник подкармливают с конца сентября, малину — до середины октября);

многолетние растения и розовые кусты — если дождливая погода, используйте сухое удобрение, а если осень засушливая, лучше полить растения под корень жидкой подкормкой, чтобы они могли лучше впитать питательные вещества.

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать сливу осенью.

Напомним, мы писали, что следует сделать с грецким орехом до первых холодов, чтобы в следующем сезоне собирать вкусные плоды мешками.

Также делимся полезным советом, чем следует подкормить яблоню и вишню осенью.