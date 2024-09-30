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Чем подкормить деревья и кустарники осенью — перезимуют и порадуют урожаем

30 сентября 2024 15:23
Александра Ткачук - Редактор
Чем прикормить деревья и кусты осенью — удобрение, которое следует использовать
Подкормка плодовых деревьев осенью. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Осенняя подкормка деревьев и кустарников является ключевым этапом ухода за садом, который влияет на успешную зимовку садовых культур и будущий урожай. В этот период растения нуждаются в особых питательных веществах, которые помогут укрепить корневую систему и подготовиться к морозам.

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Какие удобрения нельзя использовать осенью

Бесспорно, в этот период деревья и кустарники нуждаются во многих питательных веществах. Однако ни в коем случае нельзя подпитывать их азотными удобрениями.

Дело в том, что азот провоцирует рост зеленой массы, если весной и летом это крайне необходимо, то в осенне-зимний период может привести к гибели растений, они просто замерзнут.

 

Какие удобрения лучше выбирать для деревьев и кустов осенью
Подкормка плодовых деревьев осенью. Фото: google.com

Чем прикормить деревья и кусты осенью

Есть три вида удобрений, которые подходят для осенней подкормки:

  1. Фосфорно-калийные удобрения. Такая подкормка укрепляет естественный иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям. Фосфор стимулирует рост и развитие корневой системы, помогая растениям лучше усваивать воду и питательные вещества. Это особенно важно перед зимой, когда растения готовятся к покою. Калий повышает устойчивость растений к низким температурам, усиливая их защитные механизмы.
  2. Органические удобрения. К ним относятся навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф. Такие удобрения не только питают растения, но и улучшают структуру почвы.
  3. Суперфосфатные удобрения. Суперфосфат помогает растениям лучше переносить неблагоприятные условия, такие как засуха, перепады температур и заморозки. Благодаря своему составу суперфосфат действует долго, постепенно высвобождая фосфор и снабжая растения питательными веществами в течение длительного времени.

 

В каком виде лучше всего вносить удобрения осенью
Подкормка дерева жидким удобрением. Фото: google.com

В каком виде лучше всего вносить удобрения осенью

Удобрения можно вносить как в сухом, так и в жидкой форме. Какую именно выбрать зависит от типа растений:

  • плодовые деревья — полив и перекапывание приствольного круга (период подкормки с середины сентября по середину октября);
  • крыжовник и смородина — можно использовать оба варианта (крыжовник подкармливают с конца сентября, малину — до середины октября);
  • многолетние растения и розовые кусты — если дождливая погода, используйте сухое удобрение, а если осень засушливая, лучше полить растения под корень жидкой подкормкой, чтобы они могли лучше впитать питательные вещества.

 

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советы удобрения сад садоводство кусты плодовые деревья

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