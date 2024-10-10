Як захистити полуницю від морозів — прості та практичні поради садівників

Догляд за полуницею у саду восени. Фото: shutterstock.com

Полуниця — це не тільки смачна та ароматна, але й досить вибаглива та капризна культура, яка потребує ретельного догляду, особливо перед зимовими холодами. Щоб урожай цих солодких ягід радував вас і наступного сезону, важливо знати, як правильно підготувати полуницю до зими та якими матеріалами можна її вкрити.

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Новини.LIVE ділиться практичними та ефективними порадами садівників, які допоможуть врятувати полуницю від будь-яких морозів.

Який мороз здатна витримати полуниця

Полуниця вважається морозостійкою культурою, однак її здатність витримувати низькі температури залежить від сорту та умов вирощування.

Більшість сучасних сортів можуть витримувати зниження температури від -10°C до -15°C без укриття. Проте коли температура опускається нижче, ризик загибелі рослин значно зростає. При цьому відсутність снігу може значно підвищити небезпеку для полуниці, тому укриття є важливою мірою захисту.

З укриттям полуниця може витримати навіть температури від -20°C до -25°C, а морозостійкі сорти до -30°C.

Догляд за полуницею у саду восени. Фото: freepik.com

Як підготувати полуницю до зими

Щоб допомогти рослині спокійно пережити холодний період, обов'язково проведіть наступні заходи:

Обрізка листя. Це необхідно робити після закінчення плодоношення, в серпні-вересні. Зрізають лише старе, пожовкле, пошкоджене та засохле листя. На кожному кущику необхідно залишити 3-5 зелених листочків. Вони також захищатимуть рослину від морозів. Очищення грядок. Важливо видалити всі бур'яни та залишки рослин, які можуть стати джерелом хвороб або притулком для шкідників. Внесення добрив. Для підсилення кореневої системи варто внести фосфорні та калійні добрива, що сприяють зимостійкості полуниці. Не використовуйте азотні добрива, оскільки вони стимулюють ріст листя, яке в холод може замерзнути. Полив. Перед настанням холодів полуницю варто рясно полити, щоб рослина наситилася вологою, адже сухий ґрунт швидше промерзає й може стати причиною гибелі культури. Підгортання. Перед початком морозів полуницю необхідно підгорнути землею, щоб додатково захистити коріння. Мульчування ґрунту. Мульча допомагає зберігати тепло в ґрунті та захищає коріння від морозу.

Догляд за полуницею у саду восени. Фото: google.com

Яким матеріалом краще вкривати полуницю

Після того, як грядки підготовлені до зими, необхідно вибрати матеріал для укриття. Існує кілька популярних варіантів, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

Солома Плюси: солома добре утримує тепло і дозволяє ґрунту "дихати", створює природне укриття для полуниці. Мінуси: цей матеріал може притягувати гризунів, таких як миші, які пошкоджують коріння рослин. Крім того, після дощів або мокрого снігу солома може стати надто вологою, що призведе до гниття. Агроволокно Плюси: це легкий і зручний матеріал, який добре пропускає повітря, при цьому захищає від морозу та різких температурних коливань. Мінуси: потрібно контролювати, щоб агроволокно було правильно закріплене, щоб вітер не змістив укриття. Також якісне агроволокно може бути досить дорогим. Ялинове гілля Плюси: ялинові гілки створюють хорошу вентиляцію, не дають рослинам перегріватися та запобігають розвитку гнилі. Гілля також створює природний бар'єр для снігу, утримуючи його на грядці. Мінуси: не завжди є можливість дістати достатню кількість ялинового гілля. Також гілки можуть бути важкими для молодих і слабких рослин. Листя дерев Плюси: це доступний та екологічний матеріал, який легко знайти на кожній присадибній ділянці. Листя утримує тепло і поступово розкладається, збагачуючи ґрунт. Мінуси: листя може створювати надмірну вологість і викликати гниль, якщо зимові опади будуть інтенсивними. Також листя може стати притулком для шкідників. Тирса Плюси: тирса добре утримує тепло і є доступним матеріалом для багатьох садівників. Вона створює хороший шар ізоляції, захищаючи коріння від промерзання. Мінуси: якщо використовувати надто багато тирси, вона може пересушувати ґрунт навесні, погіршуючи його повітропроникність. Також тирса може ущільнюватися під снігом, що може зашкодити рослинам.

Щоб врятувати полуницю від морозів, важливо правильно підготувати рослини до зими та вибрати відповідний матеріал для укриття. Але незалежно від обраного способу, пам'ятайте, що підготовка до зими повинна починатися ще восени, щоб полуниця змогла витримати навіть найсуворіші морози.

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