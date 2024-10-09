Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як садити полуницю восени — чотири прості кроки для успішного вкорінення arrow

Як садити полуницю восени — чотири прості кроки для успішного вкорінення

9 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як садити полуницю під зиму — поради садівників
Посадка полуниці під зиму для раннього врожаю. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка полуниці під зиму — чудовий спосіб забезпечити себе гарним урожаєм солодкої ягоди на наступний рік. Проте, садівникам слід врахувати багато факторів, зокрема час, місце посадки, сорт та ґрунт для успішного вкорінення.

Читайте також:

Які чотири прості кроки осінньої посадки полуниці забезпечать вкорінення рослини та багатий урожай у майбутньому сезоні, пише "Флористікс".

Ці чотири прості кроки подарують вам щедрий врожай полуниці у новому сезоні: 

1. Точні терміни посадки

Терміни посадки полуниці залежать від типу розсади: 

  • закрита коренева система — з ранньої весни до пізньої осені (немає ризику травмувати коріння);
  • відкрита коренева система — вересень-жовтень. 

Як зазначають садівники, при посадці полуниці у жовтні необхідно залишити на саджанцях по 4-5 листків: з похолоданням транспірація листя знижується, і рослини непогано приживаються.

Важливо: при пізньоосінній посадці завжди треба залишати на саджанцях більше листя.

 

Як садити полуницю під зиму — поради садівників
Посадка полуниці під зиму. Фото: freepik.com

2. Удобрення ґрунту

Підготуйте грядки за тиждень до посадки полуниці, удобривши ґрунт перепрілим коров'ячим гноєм із розрахунку 10 кг/м². Можна також внести під перекопування по 70 г/м² простого або подвійного суперфосфату, адже фосфор сприяє розвитку кореневої системи.

Якщо у вас немає можливості підготувати ґрунт заздалегідь, зробіть це перед посадкою: краще з підготовкою запізнитися, ніж її зовсім не провести.

Важливо зауважити, що органіка, яку ви вносите при посадці, розрахована на три-чотири роки, а це рівно стільки, скільки живуть та плодоносять кущі полуниці. 

Щоб ряди були рівними, ми розмічаємо їх по натягнутій мотузці. Зробивши борозну, ми проливаємо її водою: найкраще полуниця приживається, якщо посадити її в рідку грязюку.

3. Посадка за правилами

Якщо саджанці з відкритим корінням потрібно обов'язково провести такі маніпуляції:

  • вкоротіть коріння до 5 см;
  • протримайте коріння у воді протягом 2 годин, щоб воно наситилося вологою.

Далі посадка полуниці під зиму відбувається наступним чином: 

  • садимо двома рядками з інтервалом 60 см;
  • залишаємо міжряддя шириною 90 см і знову висаджуємо два рядки з дистанцією 60 см;
  • відстань між саджанцями 35-40 см;
  • ямку можна робити лопатою, а можна просто рукою;
  • зробивши в землі ямку потрібної глибини, опустіть у неї коріння саджанця;
  • засипте лунку та обтисніть землю навколо саджанця;
  • серцевина має опинитися на рівні поверхні.

 

Як правильно садити полуницю під зиму, щоб рослина гарно вкорінилася
Посадка полуниці під зиму. Фото: freepik.com

4. Обов'язковий полив засобом для укорінення 

Майбутнє плодоношення висадженої восени полуниці багато в чому залежить від того, наскільки потужною буде коренева система. Тому варто полити розсаду розчином для укорінення, який особливо необхідний рослинам восени. 

 

Раніше ми писали, що потрібно зробити з малиною у жовтні, щоб вона порадувала вас великим врожаєм у майбутньому.

Нагадаємо, ми розповідали, як і чим краще підживити лохину восени, щоб захистити її взимку.

Також ділимося корисною порадою, коли та як укривати виноград на зиму, щоб мати здорову рослину та щедрий врожай у наступному році.

врожай ягоди поради садоводи сад полуниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:04 Українська копійка — нумізмати платять шалені гроші за старі монети

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті