Як садити полуницю під зиму — поради садівників

Посадка полуниці під зиму для раннього врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Посадка полуниці під зиму — чудовий спосіб забезпечити себе гарним урожаєм солодкої ягоди на наступний рік. Проте, садівникам слід врахувати багато факторів, зокрема час, місце посадки, сорт та ґрунт для успішного вкорінення.

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Ці чотири прості кроки подарують вам щедрий врожай полуниці у новому сезоні:

1. Точні терміни посадки

Терміни посадки полуниці залежать від типу розсади:

закрита коренева система — з ранньої весни до пізньої осені (немає ризику травмувати коріння);

відкрита коренева система — вересень-жовтень.

Як зазначають садівники, при посадці полуниці у жовтні необхідно залишити на саджанцях по 4-5 листків: з похолоданням транспірація листя знижується, і рослини непогано приживаються.

Важливо: при пізньоосінній посадці завжди треба залишати на саджанцях більше листя.

Посадка полуниці під зиму. Фото: freepik.com

2. Удобрення ґрунту

Підготуйте грядки за тиждень до посадки полуниці, удобривши ґрунт перепрілим коров'ячим гноєм із розрахунку 10 кг/м². Можна також внести під перекопування по 70 г/м² простого або подвійного суперфосфату, адже фосфор сприяє розвитку кореневої системи.

Якщо у вас немає можливості підготувати ґрунт заздалегідь, зробіть це перед посадкою: краще з підготовкою запізнитися, ніж її зовсім не провести.

Важливо зауважити, що органіка, яку ви вносите при посадці, розрахована на три-чотири роки, а це рівно стільки, скільки живуть та плодоносять кущі полуниці.

Щоб ряди були рівними, ми розмічаємо їх по натягнутій мотузці. Зробивши борозну, ми проливаємо її водою: найкраще полуниця приживається, якщо посадити її в рідку грязюку.

3. Посадка за правилами

Якщо саджанці з відкритим корінням потрібно обов'язково провести такі маніпуляції:

вкоротіть коріння до 5 см;

протримайте коріння у воді протягом 2 годин, щоб воно наситилося вологою.

Далі посадка полуниці під зиму відбувається наступним чином:

садимо двома рядками з інтервалом 60 см;

залишаємо міжряддя шириною 90 см і знову висаджуємо два рядки з дистанцією 60 см;

відстань між саджанцями 35-40 см;

ямку можна робити лопатою, а можна просто рукою;

зробивши в землі ямку потрібної глибини, опустіть у неї коріння саджанця;

засипте лунку та обтисніть землю навколо саджанця;

серцевина має опинитися на рівні поверхні.

Посадка полуниці під зиму. Фото: freepik.com

4. Обов'язковий полив засобом для укорінення

Майбутнє плодоношення висадженої восени полуниці багато в чому залежить від того, наскільки потужною буде коренева система. Тому варто полити розсаду розчином для укорінення, який особливо необхідний рослинам восени.

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