Як садити полуницю під зиму — поради садівників

Як садити полуницю восени — чотири прості кроки для успішного вкорінення
Посадка полуниці під зиму — чудовий спосіб забезпечити себе гарним урожаєм солодкої ягоди на наступний рік. Проте, садівникам слід врахувати багато факторів, зокрема час, місце посадки, сорт та ґрунт для успішного вкорінення.
Які чотири прості кроки осінньої посадки полуниці забезпечать вкорінення рослини та багатий урожай у майбутньому сезоні, пише "Флористікс".
Ці чотири прості кроки подарують вам щедрий врожай полуниці у новому сезоні:
1. Точні терміни посадки
Терміни посадки полуниці залежать від типу розсади:
- закрита коренева система — з ранньої весни до пізньої осені (немає ризику травмувати коріння);
- відкрита коренева система — вересень-жовтень.
Як зазначають садівники, при посадці полуниці у жовтні необхідно залишити на саджанцях по 4-5 листків: з похолоданням транспірація листя знижується, і рослини непогано приживаються.
Важливо: при пізньоосінній посадці завжди треба залишати на саджанцях більше листя.
2. Удобрення ґрунту
Підготуйте грядки за тиждень до посадки полуниці, удобривши ґрунт перепрілим коров'ячим гноєм із розрахунку 10 кг/м². Можна також внести під перекопування по 70 г/м² простого або подвійного суперфосфату, адже фосфор сприяє розвитку кореневої системи.
Якщо у вас немає можливості підготувати ґрунт заздалегідь, зробіть це перед посадкою: краще з підготовкою запізнитися, ніж її зовсім не провести.
Важливо зауважити, що органіка, яку ви вносите при посадці, розрахована на три-чотири роки, а це рівно стільки, скільки живуть та плодоносять кущі полуниці.
Щоб ряди були рівними, ми розмічаємо їх по натягнутій мотузці. Зробивши борозну, ми проливаємо її водою: найкраще полуниця приживається, якщо посадити її в рідку грязюку.
3. Посадка за правилами
Якщо саджанці з відкритим корінням потрібно обов'язково провести такі маніпуляції:
- вкоротіть коріння до 5 см;
- протримайте коріння у воді протягом 2 годин, щоб воно наситилося вологою.
Далі посадка полуниці під зиму відбувається наступним чином:
- садимо двома рядками з інтервалом 60 см;
- залишаємо міжряддя шириною 90 см і знову висаджуємо два рядки з дистанцією 60 см;
- відстань між саджанцями 35-40 см;
- ямку можна робити лопатою, а можна просто рукою;
- зробивши в землі ямку потрібної глибини, опустіть у неї коріння саджанця;
- засипте лунку та обтисніть землю навколо саджанця;
- серцевина має опинитися на рівні поверхні.
4. Обов'язковий полив засобом для укорінення
Майбутнє плодоношення висадженої восени полуниці багато в чому залежить від того, наскільки потужною буде коренева система. Тому варто полити розсаду розчином для укорінення, який особливо необхідний рослинам восени.
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