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Як захистити виноград від морозів — важливі правила утеплення на зиму

8 жовтня 2024 15:54
Олександра Ткачук - Редактор
Коли та як укривати виноград на зиму — корисні поради садівників
Укриття винограду на зиму. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

З настанням холодів дачникам та садівникам слід подумати про захист винограду від зимових морозів, адже рослина погано переносить низькі температури. Це може їй серйозно нашкодити або навіть вбити. Щоб виноградна лоза успішно пережила зиму й дала багатий врожай наступного сезону, необхідно знати, як її утеплити. 

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Новини.LIVE ділиться корисними порадами досвідчених садівників, коли та як укривати виноград на зиму, щоб мати здорову рослину та щедрий врожай. 

Коли укривати виноград на зиму

Укривати виноград на зиму слід тоді, коли температура починає стабільно опускатися до -5°C або нижче. Це зазвичай відбувається у листопаді, залежно від клімату вашого регіону.

Якщо укрити виноград занадто рано, це може призвести до його випрівання через надлишкове тепло та вологу. Тож, чекайте на стійкі заморозки, але не затягуйте, щоб уникнути різких похолодань. 

Також переконайтеся, що лоза вже пройшла процес загартування під час перших легких заморозків:

  • листя опало;
  • зупинення сокоруху в лозі (можна перевірити, зробивши легкий надріз на лозі, якщо рідина виділяється мінімально або зовсім не виходить, лоза готова до зимівлі);
  • частина пагонів винограду стала дерев'янистою, світло-коричневого кольору (свідчить про те, що лоза дозріла і зміцніла для зимівлі);
  • пагони тверді та міцні, але мають пружність;
  • бруньки винограду злегка зморщені, але виглядають здоровими, щільними та не мають ознак підмерзання чи пошкоджень.

 

Коли укривати виноград на зиму
Підготовка винограду до зими. Фото: shutterstock.com

Як правильно укривати виноград на зиму 

Перед укриттям проводьте осінню обрізку, щоб зменшити навантаження на рослину та спростити сам процес укриття. Зазвичай обрізають молоді, зелені пагони, залишаючи зрілі лози, які вже зміцніли.

Щоб уникнути захворювань і гниття під укриттям, обробіть виноград фунгіцидами або розчином мідного купоросу, щоб знищити можливі грибкові інфекції.

Для укриття винограду від морозів найкраще підходять такі матеріали:

  • агроволокно;
  • руберойд;
  • дошки;
  • мішки;
  • ялинові гілки;
  • сіно;
  • горіхове листя

Накриття роблять поверх лози, а зверху трохи присипають землею, створюючи невеликий пагорб біля основи куща. Важливо забезпечити вентиляцію, інакше виникне парник.

При використанні плівки або агроволокна, важливо стежити за тим, щоб під нею не накопичувалася волога. Лози загортають у кілька шарів агроволокна, яке пропускає повітря, але захищає від морозу. Якщо використовуєте плівку, зробіть невеликі отвори для вентиляції. 

Також можна викопати поряд з виноградом неглибоку канаву приблизно на штик лопати. Лозу пригнути до землі та присипати зверху ґрунтом. Шар ґрунту повинен бути приблизно 20-30 см.

 

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати виноград восени. 

Нагадаємо, ми писали, що потрібно зробити з малиною у жовтні, щоб вона порадувала вас великим врожаєм у майбутньому.

Також ділимося корисною порадою, як і чим краще підживити лохину восени, щоб захистити її взимку.

рослини зима поради сад виноград

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