Як підготувати виноград до зими — поради садівників, щоб рослина пережила морози

Догляд за виноградом у саду восени. Фото: unsplash.com

Підготовка винограду до зими — важливий етап у догляді за цією чудовою рослиною, яка приносить не лише смачні плоди, але й естетичну насолоду. Щоб виноград успішно пережив морози та навесні знову радував вас своїм зеленим листям та соковитими ягодами, потрібно дотримуватися кількох важливих рекомендацій.

Які прості заходи допоможуть рослині пережити навіть найлютіші морози й радувати вас урожаєм і далі, дізнавайтесь у нашій статті. Тут ви знайдете корисні поради від досвідчених садівників.

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1. Обрізка

Правила обрізки винограду восени:

до обрізки приступають не раніше ніж за 1-2 тижні після збору врожаю, щоб рослина відпочила;

за 1-2 тижні після збору врожаю, щоб рослина відпочила; можна розпочинати процедуру у листопаді, коли виноград скинув листя;

робіть зрізи виключно гострим інструментом — секатором;

напрямок зрізу пагона повинен бути орієнтований від вічка;

плодова стрілка завжди має знаходитися вище сучка заміщення;

лозу обрізають тільки з одного боку;

лозу потрібно обрізати до деревини, що має на зрізі світло-зелений колір. Таку деревину називають "живою";

лозу потрібно обрізати до деревини, що має на зрізі світло-зелений колір. Таку деревину називають "живою"; у місці зрізу над брунькою має бути до 2 см пагона.

Чоловік обрізає виноград. Фото: google.com

2. Обробка винограду восени

Для того, щоб ваш виноградник залишався здоровим, після листопаду проведіть обприскування 3-5% розчином мідного купоросу. Молоді 1-2-річні саджанці — 1% розчином.

Обприскати потрібно не тільки пагони, але і пристовбурові круги. Після такого обприскування лоза поступово потемніє і це нормально.

3. Підживлення

Восени виноград потребує таких поживних речовин як калій та фосфор які допомагають молодим пагонам одеревеніти, а також сприяють закладенню плодових бруньок на наступний рік.

Досвідчені садівники радять використовувати попіл або монокалій фосфат. Ці добрива можна вносити як з водою, так і у сухому вигляді.

У рідкій формі — розведіть попіл 1-1,5 склянки попелу у 10 л води. Якщо підгодовувати монокалієм фосфатом, то на одне відро знадобиться 1,5 ст. л. 10 л вистачить на один кущ. Якщо вносите добрива у сухому стані, обов'язково розпушіть ґрунт, а після внесення все полийте.

Догляд за виноградом восени. Фото: shutterstock.com

4. Полив

Навіть восени виноград потребує рясного поливу, особливо після збору врожаю. Також рясно полити потрібно перед самим укриттям. Це треба встигнути зробити до промерзання ґрунту.

Пам'ятайте, полив допоможе рослині легше пережити зиму, адже навіть у сплячому стані кущі споживають та випаровують вологу.

5. Укриття

На зиму виноград вкривають агроволокном. Можна брати високої щільності, адже ця рослина теплолюбна. Проте якщо зима з дощами, робити цього не варто, оскільки агроволокно намокне і стане лише гіршим.

Альтернатива агроволокна — синтепон. Це легкий, довговічний та недорогий матеріал, з якого можна легко зробити укриття будь-якої форми. Зверху синтепон потрібно покрити плівкою, щоб не намокав.

Якщо виноград знаходиться на шпалері, його можна прикопати. У цьому разі лозу потрібно помістити в траншею, зафіксувати й засипати землею на 10-15 см. З таким укриттям перезимує навіть вибагливий виноград.

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