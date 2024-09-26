Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Готуємо виноград до зими — що зробити, щоб рослина пережила найлютіші морози arrow

Готуємо виноград до зими — що зробити, щоб рослина пережила найлютіші морози

26 вересня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Як підготувати виноград до зими — поради садівників, щоб рослина пережила морози
Догляд за виноградом у саду восени. Фото: unsplash.com
Олександра Ткачук - Редактор

Підготовка винограду до зими — важливий етап у догляді за цією чудовою рослиною, яка приносить не лише смачні плоди, але й естетичну насолоду. Щоб виноград успішно пережив морози та навесні знову радував вас своїм зеленим листям та соковитими ягодами, потрібно дотримуватися кількох важливих рекомендацій.

Які прості заходи допоможуть рослині пережити навіть найлютіші морози й радувати вас урожаєм і далі, дізнавайтесь у нашій статті. Тут ви знайдете корисні поради від досвідчених садівників. 

Читайте також:

Як підготувати виноград до зими — п'ять важливих етапів 

1. Обрізка 

Правила обрізки винограду восени:

  • до обрізки приступають не раніше ніж за 1-2 тижні після збору врожаю, щоб рослина відпочила;
  • можна розпочинати процедуру у листопаді, коли виноград скинув листя;
  • робіть зрізи виключно гострим інструментом — секатором;
  • напрямок зрізу пагона повинен бути орієнтований від вічка;
  • плодова стрілка завжди має знаходитися вище сучка заміщення;
  • лозу обрізають тільки з одного боку;
  • лозу потрібно обрізати до деревини, що має на зрізі світло-зелений колір. Таку деревину називають "живою";
  • у місці зрізу над брунькою має бути до 2 см пагона. 

 

Як підготувати виноград до зими — чотири важливі етапи
Чоловік обрізає виноград. Фото: google.com

2. Обробка винограду восени

Для того, щоб ваш виноградник залишався здоровим, після листопаду проведіть обприскування 3-5% розчином мідного купоросу. Молоді 1-2-річні саджанці — 1% розчином.

Обприскати потрібно не тільки пагони, але і пристовбурові круги. Після такого обприскування лоза поступово потемніє і це нормально. 

3. Підживлення

Восени виноград потребує таких поживних речовин як калій та фосфор які допомагають молодим пагонам одеревеніти, а також сприяють закладенню плодових бруньок на наступний рік.

Досвідчені садівники радять використовувати попіл або монокалій фосфат. Ці добрива можна вносити як з водою, так і у сухому вигляді. 

У рідкій формі — розведіть попіл 1-1,5 склянки попелу у 10 л води. Якщо підгодовувати монокалієм фосфатом, то на одне відро знадобиться 1,5 ст. л. 10 л вистачить на один кущ. Якщо вносите добрива у сухому стані, обов'язково розпушіть ґрунт, а після внесення все полийте. 

 

Що восени необхідно зробити обов'язково, щоб підготувати виноград до зими
Догляд за виноградом восени. Фото: shutterstock.com

4. Полив

Навіть восени виноград потребує рясного поливу, особливо після збору врожаю. Також рясно полити потрібно перед самим укриттям. Це треба встигнути зробити до промерзання ґрунту. 

 Пам'ятайте, полив допоможе рослині легше пережити зиму, адже навіть у сплячому стані кущі споживають та випаровують вологу.

5. Укриття

На зиму виноград вкривають агроволокном. Можна брати високої щільності, адже ця рослина теплолюбна. Проте якщо зима з дощами, робити цього не варто, оскільки агроволокно намокне і стане лише гіршим.

Альтернатива агроволокна — синтепон. Це легкий, довговічний та недорогий матеріал, з якого можна легко зробити укриття будь-якої форми. Зверху синтепон потрібно покрити плівкою, щоб не намокав.

Якщо виноград знаходиться на шпалері, його можна прикопати. У цьому разі лозу потрібно помістити в траншею, зафіксувати й засипати землею на 10-15 см. З таким укриттям перезимує навіть вибагливий виноград.

 

Раніше ми писали, як правильно обрізати грушу восени.

Нагадаємо, ми розповідали, що потрібно обов'язково зробити з волоським горіхом до перших холодів, щоб наступного сезону збирати смачні плоди мішками.

Також ділимося корисною порадою, чим варто підживити полуницю восени, щоб влітку вона дала рясний врожай.

рослини зима поради сад виноград обрізання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

02:35 У Києві пролунали повторні звуки вибухів

01:58 У Києві чути звуки вибухів

01:47 У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу дронів

01:32 Чоловік отримав повістку і став баптистом, щоб його не мобілізували

00:59 Ліга Європи — "Динамо" програло "Лаціо" у стартовому матчі сезону

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

00:30 Відеозйомка дій ТЦК — в яких випадках можна сісти у в’язницю

00:01 Нардеп пояснив, кого можуть мобілізувати після 50 років

25 вересня 2024

23:59 Спікер Конгресу США вимагає звільнити посла України за "втручання у вибори"

23:58 В Одесі працівники ТЦК вдарили чоловіка автоматом — що відомо

23:53 На Львівщині судили командира, який приховував пиятики підлеглих

Термінова новина

02:35 У Києві пролунали повторні звуки вибухів

01:58 У Києві чути звуки вибухів

01:47 У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу дронів

01:32 Чоловік отримав повістку і став баптистом, щоб його не мобілізували

00:59 Ліга Європи — "Динамо" програло "Лаціо" у стартовому матчі сезону

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

00:30 Відеозйомка дій ТЦК — в яких випадках можна сісти у в’язницю

00:01 Нардеп пояснив, кого можуть мобілізувати після 50 років

25 вересня 2024

23:59 Спікер Конгресу США вимагає звільнити посла України за "втручання у вибори"

23:58 В Одесі працівники ТЦК вдарили чоловіка автоматом — що відомо

23:53 На Львівщині судили командира, який приховував пиятики підлеглих

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію