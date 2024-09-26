Как подготовить виноград к зиме — советы садоводов, чтобы растение пережило морозы

Уход за виноградом в саду осенью. Фото: unsplash.com

Подготовка винограда к зиме — важный этап в уходе за этим замечательным растением, которое приносит не только вкусные плоды, но и эстетическое наслаждение. Чтобы виноград успешно пережил морозы и весной снова радовал вас своими зелеными листьями и сочными ягодами, нужно придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Какие простые меры помогут растению пережить даже самые лютые морозы и радовать вас урожаем и дальше, узнайте в нашей статье. Здесь вы найдете полезные советы от опытных садоводов.

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1. Обрезка

Правила обрезки винограда осенью:

к обрезке приступают не раньше, чем через 1-2 недели после сбора урожая, чтобы растение отдохнуло;

через 1-2 недели после сбора урожая, чтобы растение отдохнуло; можно начинать процедуру в ноябре, когда виноград сбросил листву;

делайте срезы исключительно острым инструментом — секатором;

направление среза побега должно быть ориентировано от глазка;

плодная стрелка всегда должна находиться выше сучка замещения;

лозу обрезают только с одной стороны;

лозу нужно обрезать до древесины, имеющей на срезе светло-зеленый цвет. Такую древесину называют "живой";

лозу нужно обрезать до древесины, имеющей на срезе светло-зеленый цвет. Такую древесину называют "живой"; в месте среза над почкой должно быть до 2 см побега.

Мужчина обрезает виноград. Фото: google.com

2. Обработка винограда осенью

Для того чтобы ваш виноградник оставался здоровым, после ноября проведите опрыскивание 3-5% раствором медного купороса. Молодые 1-2-летние саженцы — 1% раствором.

Опрыскать нужно не только побеги, но и приствольные круги. После такого опрыскивания лоза постепенно потемнеет, и это нормально.

3. Подкормка

Осенью виноград нуждается в таких питательных веществах, как калий и фосфор, которые помогают молодым побегам одеревенеть, а также способствуют закладке плодовых почек на следующий год.

Опытные садоводы рекомендуют использовать пепел или монокалий фосфат. Эти удобрения можно вносить как с водой, так и в сухом виде.

В жидкой форме разведите пепел 1-1,5 стакана пепла в 10 л воды. Если подкармливать монокалием фосфатом, то на одно ведро понадобится 1,5 ст. л. 10 л хватит на один кустик. Если вносите удобрения в сухом состоянии, обязательно разрыхлите почву, а после внесения все полейте.

Уход за виноградом осенью. Фото: shutterstock.com

4. Полив

Даже осенью виноград нуждается в обильном поливе, особенно после сбора урожая. Также обильно полить нужно перед самым укрытием. Это нужно успеть сделать до промерзания почвы.

Помните, полив поможет растению легче пережить зиму, ведь даже в спящем состоянии кусты употребляют и испаряют влагу.

5. Укрытие

На зиму виноград покрывают агроволокном. Можно брать высокую плотность, ведь это растение теплолюбивое. Однако если зима с дождями делать этого не стоит, поскольку агроволокно намокнет и станет только хуже.

Альтернатива агроволокна — синтепон. Это легкий, долговечный и недорогой материал, из которого можно легко сделать укрытие любой формы. Сверху синтепон нужно покрыть пленкой, чтобы не намок.

Если виноград находится на шпалерах, его можно прикопать. В этом случае лозу нужно поместить в траншею, зафиксировать и засыпать землей на 10-15 см. С таким укрытием перезимует даже требовательный виноград.

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