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Как защитить виноград от морозов — важные правила утепления на зиму

8 октября 2024 15:54
Александра Ткачук - Редактор
Когда и как укрывать виноград на зиму — полезные советы садоводов
Укрытие винограда на зиму. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

С наступлением холодов дачникам и садоводам следует подумать о защите винограда от зимних морозов, ведь растение плохо переносит низкие температуры. Это может ему серьезно навредить или даже убить. Чтобы виноградная лоза успешно пережила зиму и дала богатый урожай в следующем сезоне, необходимо знать, как ее утеплить.

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Новини.LIVE делится полезными советами опытных садоводов, когда и как укрывать виноград на зиму, чтобы иметь здоровое растение и щедрый урожай.

Когда укрывать виноград на зиму

Укрывать виноград на зиму следует, когда температура начинает стабильно опускаться до -5°C или ниже. Это обычно происходит в ноябре в зависимости от климата вашего региона.

Если укрыть виноград слишком рано, это может привести к его выпреванию из-за избыточного тепла и влаги. Итак, ждите стойких заморозков, но не затягивайте, чтобы избежать резких похолоданий.

Также убедитесь, что лоза уже прошла процесс закалки во время первых легких заморозков:

  • листья опали;
  • остановка сокодвижения в лозе (можно проверить, сделав легкий надрез на лозе, если жидкость выделяется минимально или совсем ее нет, лоза готова к зимовке);
  • часть побегов винограда стала деревянистой, светло-коричневого цвета (свидетельствует, что лоза созрела и окрепла для зимовки);
  • побеги жесткие и крепкие, но имеют упругость;
  • почки винограда слегка сморщены, но выглядят здоровыми, плотными и не имеют признаков подмерзания или повреждений.

 

Когда укрывать виноград на зиму
Подготовка винограда к зиме. Фото: shutterstock.com

Как правильно укрывать виноград на зиму

Перед укрытием проводите осеннюю обрезку, чтобы уменьшить нагрузку на растение и упростить сам процесс укрытия. Обычно обрезают молодые, зеленые побеги, оставляя уже окрепшие зрелые лозы.

Чтобы избежать заболеваний и гниения под укрытием, обработайте виноград фунгицидами или раствором медного купороса, чтобы уничтожить возможные грибковые инфекции.

Для укрытия винограда от морозов лучше всего подходят следующие материалы:

Покрытие делают поверх лозы, а сверху немного присыпают землей, создавая небольшой холм у основания куста. Важно обеспечить вентиляцию, иначе возникнет парник.

При использовании пленки или агроволокна важно следить за тем, чтобы под ней не накапливалась влага. Лозы заворачивают в несколько слоев агроволокна, пропускающего воздух, но защищающего от мороза. Если вы используете пленку, сделайте небольшие отверстия для вентиляции.

Также можно выкопать рядом с виноградом неглубокую канаву примерно на штык лопаты. Лозу пригнуть к земле и присыпать сверху грунтом. Слой грунта должен быть примерно 20-30 см.

 

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать виноград осенью.

Напомним, мы писали, что нужно сделать с малиной в октябре, чтобы она порадовала вас большим урожаем в будущем.

Также делимся полезным советом, как и чем лучше подкормить голубику осенью, чтобы защитить ее зимой.

растения зима советы сад виноград

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