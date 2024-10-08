Когда и как укрывать виноград на зиму — полезные советы садоводов

Как защитить виноград от морозов — важные правила утепления на зиму
С наступлением холодов дачникам и садоводам следует подумать о защите винограда от зимних морозов, ведь растение плохо переносит низкие температуры. Это может ему серьезно навредить или даже убить. Чтобы виноградная лоза успешно пережила зиму и дала богатый урожай в следующем сезоне, необходимо знать, как ее утеплить.
Новини.LIVE делится полезными советами опытных садоводов, когда и как укрывать виноград на зиму, чтобы иметь здоровое растение и щедрый урожай.
Когда укрывать виноград на зиму
Укрывать виноград на зиму следует, когда температура начинает стабильно опускаться до -5°C или ниже. Это обычно происходит в ноябре в зависимости от климата вашего региона.
Если укрыть виноград слишком рано, это может привести к его выпреванию из-за избыточного тепла и влаги. Итак, ждите стойких заморозков, но не затягивайте, чтобы избежать резких похолоданий.
Также убедитесь, что лоза уже прошла процесс закалки во время первых легких заморозков:
- листья опали;
- остановка сокодвижения в лозе (можно проверить, сделав легкий надрез на лозе, если жидкость выделяется минимально или совсем ее нет, лоза готова к зимовке);
- часть побегов винограда стала деревянистой, светло-коричневого цвета (свидетельствует, что лоза созрела и окрепла для зимовки);
- побеги жесткие и крепкие, но имеют упругость;
- почки винограда слегка сморщены, но выглядят здоровыми, плотными и не имеют признаков подмерзания или повреждений.
Как правильно укрывать виноград на зиму
Перед укрытием проводите осеннюю обрезку, чтобы уменьшить нагрузку на растение и упростить сам процесс укрытия. Обычно обрезают молодые, зеленые побеги, оставляя уже окрепшие зрелые лозы.
Чтобы избежать заболеваний и гниения под укрытием, обработайте виноград фунгицидами или раствором медного купороса, чтобы уничтожить возможные грибковые инфекции.
Для укрытия винограда от морозов лучше всего подходят следующие материалы:
- агроволокно;
- рубероид;
- доски;
- мешки;
- еловые ветви;
- сено;
- ореховые листья.
Покрытие делают поверх лозы, а сверху немного присыпают землей, создавая небольшой холм у основания куста. Важно обеспечить вентиляцию, иначе возникнет парник.
При использовании пленки или агроволокна важно следить за тем, чтобы под ней не накапливалась влага. Лозы заворачивают в несколько слоев агроволокна, пропускающего воздух, но защищающего от мороза. Если вы используете пленку, сделайте небольшие отверстия для вентиляции.
Также можно выкопать рядом с виноградом неглубокую канаву примерно на штык лопаты. Лозу пригнуть к земле и присыпать сверху грунтом. Слой грунта должен быть примерно 20-30 см.
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