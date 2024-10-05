Що зробити з малиною у жовтні — порада садівників для щедрого врожаю

Садівниця збирає врожай малини. Фото: freepik.com

Жовтень — важливий місяць для догляду за малиною, якщо ви прагнете отримати щедрий урожай наступного сезону. У цей період важливо правильно підготувати малинник до зими, забезпечивши рослинам необхідні умови для відпочинку та подальшого розвитку.

Що саме потрібно зробити з малиною у жовтні, щоб вона порадувала вас великим врожаєм у майбутньому, дізнавайтесь у нашій статті.

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Так, експерти стверджують, малина гарно вродить наступного року, якщо у жовтні до настання заморозків забезпечити рослину вологою. Для цього необхідно провести вологозарядний полив.

Щоб рослина наситилася, садівники рядять вилити по 50 л води на 1 м² площі. Після поливу ґрунт біля малини треба обов'язково розпушити, але не глибоко. Надалі кущі можна замульчувати. Мульча буде утримувати вологу та вбереже кореневу систему від заморозків.

Полив малини у саду. Фото: google.com

Чому важливо забезпечити малину вологою восени

Багато дачників ігнорують цю процедуру, сподіваючись, що кущам достатньо буде дощів. Проте, це велика помилка. Адже якщо малина страждає від дефіциту вологи, то вона не зможе нормально перезимувати, почне хворіти й буде уражатися шкідниками.

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