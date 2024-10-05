Что сделать с малиной в октябре — совет садоводов для щедрого урожая

Садовница собирает урожай малины. Фото: freepik.com

Октябрь — важный месяц для ухода за малиной, если вы хотите получить щедрый урожай следующего сезона. В этот период важно правильно подготовить малинник к зиме, обеспечив растениям необходимые условия для отдыха и дальнейшего развития.

Что нужно сделать с малиной в октябре, чтобы она порадовала вас большим урожаем в будущем, узнавайте в нашей статье.

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Что нужно кустам малины в октябре

Так, эксперты утверждают, что малина хорошо уродит в следующем году, если в октябре до наступления заморозков обеспечить растение влагой. Для этого необходимо произвести влагозарядный полив.

Чтобы растение напиталось, садоводы советуют вылить по 50 л воды на 1 м² площади. После полива почву у малины нужно обязательно разрыхлить, но не глубоко. В дальнейшем кусты можно замульчировать. Мульча будет удерживать влагу и убережет корневую систему от заморозков.

Полив малины в саду. Фото: google.com

Почему важно обеспечить малину влагой осенью

Многие дачники игнорируют эту процедуру, надеясь, что кустам достаточно будет дождей. Однако это большая ошибка. Ведь если малина страдает от дефицита влаги, то она не сможет нормально перезимовать, начнет болеть и будет поражаться вредителями.

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