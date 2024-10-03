Як садити малину восени — корисні поради для гарного врожаю

Посадка малинового куща на городі. Фото: Freepik

Багато дачників садять малину навесні, а дарма, адже ягоди, які були посаджені восени, дадуть кращий врожай наступного року. Щоб отримати багато смачної і солодкої малини, необхідно знати, як її правильно потрібно посадити в осінній сезон.

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Кущовий спосіб

Цей спосіб більше підходить тим, у кого на городі мало місця для вирощування малинових кущів. Спочатку зробіть розмітку за допомогою мотузки так, щоб між рослинами було десь 0,7-0,9 метрів, а між рядами — півтора або два метри.

Потім зробіть ями розміром 30х30х30 сантиметрів і внесіть у кожну з них такі добрива, як:

Компост або перегній — від трьох до п’яти кілограмів

Суперфосфат — від 30 до 35 грамів

Калійна сіль — від 20 до 25 грамів

Потім перемішайте це з родючим ґрунтом і зробіть заглиблення на городі. Розрівняйте корінці малини і посадіть кожне з них всередину лунки так, щоб коріння розташувалося по всій ямці, а бруньки в землі були на два-три сантиметри в глибину. Наприкінці втоптайте ґрунт навколо ямки і полийте коріння куща п’ятьма літрами води.

Посадка малини кущовим методом. Фото: скриншот з YouTube

Стрічковий спосіб

Щоб посадити малину таким методом, спочатку також зробіть мітки за допомогою мотузки, натягнувши її з північного на південний бік. Залиште між рядами десь два або два з половиною метри, а потім зробіть траншею завглибшки 40 сантиметрів.

Потім підживіть це такими ж добривами, як при кущовому методі, і помістіть малинові саджанці на дистанції 30-75 сантиметрів один від одного. Але перед посадкою кущів обов’язково розпушіть ґрунт. Також можете поставити маленький паркан вздовж траншеї, щоб підв’язати потім кущі.

Траншейний спосіб посадки малини. Фото: Pinterest

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