Как сажать малину осенью — полезные советы для хорошего урожая

Как правильно нужно сажать малину осенью — действенные советы, которые помогут
Многие дачники сажают малину весной, а зря, ведь ягоды, которые были посажены осенью, дадут лучший урожай в следующем году. Чтобы получить много вкусной и сладкой малины, нужно знать, как ее правильно нужно посадить в осенний сезон.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Как правильно сажать малину в осенний период
Кустовой способ
Этот способ больше подходит тем, у кого на огороде мало места для выращивания малиновых кустов. Сначала сделайте разметку с помощью веревки так, чтобы между растениями было где-то 0,7-0,9 метров, а между рядами — полтора или два метра.
Затем сделайте ямы размером 30х30х30 сантиметров и внесите в каждую из них такие удобрения, как:
- Компост или перегной — от трех до пяти килограмм
- Суперфосфат — от 30 до 35 грамм
- Калийная соль — от 20 до 25 грамм
Затем перемешайте это с плодородной почвой и сделайте углубление на огороде. Разровняйте корешки малины и посадите каждый из них внутрь лунки так, чтобы корни расположились по всей ямке, а почки в земле были на два-три сантиметра в глубину. В конце утоптайте почву вокруг ямки и полейте корни куста пятью литрами воды.
Ленточный способ
Чтобы посадить малину таким методом, сначала сделайте метки с помощью веревки, натянув ее с северной на южную сторону. Оставьте между рядами где-то два или два с половиной метра, а затем сделайте траншею глубиной 40 сантиметров.
Потом подпитайте это такими же удобрениями, как при кустовом методе, и поместите малиновые саженцы на дистанции 30-75 сантиметров друг от друга. Но перед посадкой кустов обязательно разрыхлите почву. Также можете поставить маленький забор вдоль траншеи, чтобы подвязать кусты.
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