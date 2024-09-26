Чому категорично не можна обрізати листя полуниці восени — чим це загрожує

Люди, які збирають полуницю на городі. Фото: Freepik

У процесі догляду полуниці восени є один етап, який бажано пропустити, щоб ягода не загинула в зимовий сезон. Досвідчені дачники пояснили, що категорично не можна робити з цією літньою ягодою напередодні зими, щоб зберегти врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Полуниця, як й інші рослини на городі, потребує гарного догляду, зокрема, підживлення, поливу, обрізки і обробки від шкідників та хвороб. Однак, досвідчені дачники поділилися цінними рекомендаціями, розповівши, що в жодному разі не можна робити з цією ягодою.

Йдеться про обрізку її листя, яке грає дуже важливу роль в захисті рослини під час зимового періоду. Дізнайтеся, чому це не можна робити і як правильно обрізати кущі полуниці восени.

Врожай стиглої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Чому не можна обрізати листя полуниці восени

Експерти не рекомендують обрізати листя полуниці в осінній період, адже саме в них накопичуються корисні елементи, які допомагають ягоді краще переносити холоди. Також листя захищають крону рослини, її коріння і молоді бруньки, а також не дає їй загинути від потужних морозів.

Якщо ви обріжете ці частини кущів, ви ризикуєте зробити їх більш вразливими перед зниженням температури повітря.

Процес обрізки полуниці на городі. Фото: Freepik

Як правильно обрізати полуницю восени

Дачники з досвідом рекомендують дуже обережно і не сильно обрізати полуницю восени. Вони радять видалити лише те листя, яке пошкодилося або захворіло, щоб завадити розвитку різних захворювань цієї літньої ягоди на городі.

У жодному випадку не можна обрізати здорове листя, адже саме воно допомагає полуниці накопичувати потрібні ресурси для успішної зимівлі.

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