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У жодному разі не робіть це з полуницею восени, інакше вона загине взимку

26 вересня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Чому категорично не можна обрізати листя полуниці восени — чим це загрожує
Люди, які збирають полуницю на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

У процесі догляду полуниці восени є один етап, який бажано пропустити, щоб ягода не загинула в зимовий сезон. Досвідчені дачники пояснили, що категорично не можна робити з цією літньою ягодою напередодні зими, щоб зберегти врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Полуниця, як й інші рослини на городі, потребує гарного догляду, зокрема, підживлення, поливу, обрізки і обробки від шкідників та хвороб. Однак, досвідчені дачники поділилися цінними рекомендаціями, розповівши, що в жодному разі не можна робити з цією ягодою.

Йдеться про обрізку її листя, яке грає дуже важливу роль в захисті рослини під час зимового періоду. Дізнайтеся, чому це не можна робити і як правильно обрізати кущі полуниці восени.

Урожай спелой клубники на огороде
Врожай стиглої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Чому не можна обрізати листя полуниці восени

Експерти не рекомендують обрізати листя полуниці в осінній період, адже саме в них накопичуються корисні елементи, які допомагають ягоді краще переносити холоди. Також листя захищають крону рослини, її коріння і молоді бруньки, а також не дає їй загинути від потужних морозів.

Якщо ви обріжете ці частини кущів, ви ризикуєте зробити їх більш вразливими перед зниженням температури повітря. 

Процесс обрезки клубники на огороде
Процес обрізки полуниці на городі. Фото: Freepik

Як правильно обрізати полуницю восени

Дачники з досвідом рекомендують дуже обережно і не сильно обрізати полуницю восени. Вони радять видалити лише те листя, яке пошкодилося або захворіло, щоб завадити розвитку різних захворювань цієї літньої ягоди на городі.

У жодному випадку не можна обрізати здорове листя, адже саме воно допомагає полуниці накопичувати потрібні ресурси для успішної зимівлі.

Нагадаємо, ми писали про те, якими добривами краще підживлювати полуницю восени для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще обрізати і пересаджувати вуса полуниці на городі. 

Також ми повідомляли про те, для чого потрібно занурювати саджанці полуниці у воду.

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