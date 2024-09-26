Почему категорически нельзя обрезать листья клубники осенью — чем это чревато

Люди, собирающие клубнику на огороде. Фото: Freepik

В процессе ухода за клубникой осенью есть один этап, который желательно пропустить, чтобы ягода не погибла в зимний сезон. Опытные дачники объяснили, что категорически нельзя делать с этой летней ягодой в преддверии зимы, чтобы сохранить урожай.

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Клубника, как и другие растения на огороде, требует хорошего ухода, в частности, подкормки, полива, обрезки и обработки от вредителей и болезней. Однако, опытные дачники поделились ценными рекомендациями, рассказав, что ни в коем случае нельзя делать с этой ягодой.

Речь идет об обрезке ее листьев, играющих очень важную роль в защите растения во время зимнего периода. Узнайте, почему это нельзя делать и как правильно обрезать кусты клубники осенью.

Урожай спелой клубники на огороде. Фото: Pinterest

Почему нельзя обрезать листья клубники осенью

Эксперты не рекомендуют обрезать листья клубники в осенний период, ведь именно в них накапливаются полезные элементы, помогающие ягоде лучше переносить холода. Также листья защищают крону растения, ее корни и молодые почки, а также не дают ей погибнуть от мощных морозов.

Если вы обрежете эти части кустов, вы рискуете сделать их более уязвимыми перед снижением температуры воздуха.

Процесс обрезки клубники на огороде. Фото: Freepik

Как правильно обрезать клубнику осенью

Дачники с опытом советуют очень осторожно и не сильно обрезать клубнику осенью. Они советуют удалить только те листья, которые повредились или заболели, чтобы помешать развитию различных заболеваний этой летней ягоды на огороде.

Ни в коем случае нельзя обрезать здоровые листья, ведь именно они помогают клубнике накапливать нужные ресурсы для успешной зимовки.

Напомним, мы писали о том, какими удобрениями лучше подкармливать клубнику осенью для хорошего урожая.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше обрезать и пересаживать усы клубники на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем нужно погружать саженцы клубники в воду.