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Ни в коем случае не делайте это с клубникой осенью, иначе она погибнет зимой

26 сентября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему категорически нельзя обрезать листья клубники осенью — чем это чревато
Люди, собирающие клубнику на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

В процессе ухода за клубникой осенью есть один этап, который желательно пропустить, чтобы ягода не погибла в зимний сезон. Опытные дачники объяснили, что категорически нельзя делать с этой летней ягодой в преддверии зимы, чтобы сохранить урожай.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Клубника, как и другие растения на огороде, требует хорошего ухода, в частности, подкормки, полива, обрезки и обработки от вредителей и болезней. Однако, опытные дачники поделились ценными рекомендациями, рассказав, что ни в коем случае нельзя делать с этой ягодой.

Речь идет об обрезке ее листьев, играющих очень важную роль в защите растения во время зимнего периода. Узнайте, почему это нельзя делать и как правильно обрезать кусты клубники осенью.

Старинные спелые клубники на огороде.
Урожай спелой клубники на огороде. Фото: Pinterest

Почему нельзя обрезать листья клубники осенью

Эксперты не рекомендуют обрезать листья клубники в осенний период, ведь именно в них накапливаются полезные элементы, помогающие ягоде лучше переносить холода. Также листья защищают крону растения, ее корни и молодые почки, а также не дают ей погибнуть от мощных морозов.

Если вы обрежете эти части кустов, вы рискуете сделать их более уязвимыми перед снижением температуры воздуха.

Процесс обрезки клубники на огороде
Процесс обрезки клубники на огороде. Фото: Freepik

Как правильно обрезать клубнику осенью

Дачники с опытом советуют очень осторожно и не сильно обрезать клубнику осенью. Они советуют удалить только те листья, которые повредились или заболели, чтобы помешать развитию различных заболеваний этой летней ягоды на огороде.

Ни в коем случае нельзя обрезать здоровые листья, ведь именно они помогают клубнике накапливать нужные ресурсы для успешной зимовки.

Напомним, мы писали о том, какими удобрениями лучше подкармливать клубнику осенью для хорошего урожая.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше обрезать и пересаживать усы клубники на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем нужно погружать саженцы клубники в воду.

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