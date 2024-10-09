Как садить клубнику под зиму - советы садоводов.

Посадка клубники под зиму для раннего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Посадка клубники под зиму — отличный способ обеспечить себя хорошим урожаем сладкой ягоды на следующий год. Однако садоводам следует учесть многие факторы, в частности время, место посадки, сорт и почву для успешного укоренения.

Читайте также:

Какие четыре простых шага осенней посадки клубники обеспечат укоренение растения и богатый урожай в будущем сезоне, пишет "Флористикс".

Эти четыре простых шага подарят вам щедрый урожай клубники в новом сезоне:

1. Точные сроки посадки

Сроки посадки клубники зависят от типа рассады:

закрытая корневая система — с ранней весны до поздней осени (нет риска травмировать корни);

открытая корневая система — сентябрь-октябрь.

Как отмечают садоводы, при посадке клубники в октябре необходимо оставить на саженцах по 4-5 листьев: с похолоданием транспирация листьев снижается, и растения неплохо приживаются.

Важно: при позднеосенней посадке всегда надо оставлять на саженцах больше листьев.

Посадка клубники под зиму. Фото: freepik.com

2. Удобрение почвы

Подготовьте грядки за неделю до посадки клубники, удобрив почву перепревшим коровьим навозом из расчета 10 кг/м². Можно также внести под перекапывание по 70 г/м² простого или двойного суперфосфата, ведь фосфор способствует развитию корневой системы.

Если у вас нет возможности подготовить почву заранее, сделайте это перед посадкой: лучше с подготовкой опоздать, чем ее совсем не провести.

Важно заметить, что органика, которую вы вносите при посадке, рассчитана на три-четыре года, а это ровно столько, сколько живут и плодоносят кусты клубники.

Чтобы ряды были ровными, мы размечаем их по натянутой веревке. Сделав борозду, мы проливаем ее водой: лучше всего клубника приживается, если посадить ее в жидкую грязюку.

3. Посадка по правилам

Если саженцы с открытыми корнями нужно обязательно провести следующие манипуляции:

укоротите корни до 5 см;

продержите корни в воде в течение 2 часов, чтобы они насытились влагой.

Далее посадка клубники под зиму происходит следующим образом:

сажаем двумя рядами с интервалом 60 см;

оставляем междурядья шириной 90 см и снова высаживаем два ряда с дистанцией 60 см;

расстояние между саженцами 35-40 см;

ямку можно делать лопатой, а можно просто рукой;

сделав в земле ямку нужной глубины, опустите в нее корни саженца;

засыпьте лунку и прижмите землю вокруг саженца;

сердцевина должна оказаться на уровне поверхности.

Посадка клубники под зиму. Фото: freepik.com

4. Обязательный полив средством для укоренения

Будущее плодоношение посаженой осенью клубники во многом зависит от того, насколько мощной будет корневая система. Поэтому следует полить рассаду раствором для укоренения, который особенно необходим растениям осенью.

Ранее мы писали, что нужно сделать с малиной в октябре, чтобы она обрадовала вас большим урожаем в будущем.

Напомним, мы рассказывали, как и чем лучше подкормить голубику осенью, чтобы защитить ее зимой.

Также делимся полезным советом, когда и как укрывать виноград на зиму, чтобы иметь здоровое растение и щедрый урожай в следующем году.