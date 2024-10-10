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Как спасти клубнику от морозов — лучшие способы укрытия на зиму

10 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как защитить клубнику от морозов — простые и практичные советы садоводов
Уход за клубникой в саду осенью. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Клубника — это не только вкусная и ароматная, но и достаточно прихотливая и капризная культура, которая требует тщательного ухода, особенно перед зимними холодами. Чтобы урожай этих сладких ягод радовал вас и в следующем сезоне, важно знать, как правильно подготовить клубнику к зиме и какими материалами ее можно укрыть.

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Новини.LIVE делится практическими и эффективными советами садоводов, которые помогут спасти клубнику от любых морозов.

Какой мороз способна выдержать клубника

Клубника считается морозостойкой культурой, однако ее способность выдерживать низкие температуры зависит от сорта и условий выращивания.

Большинство современных сортов могут выдерживать понижение температуры от -10°C до -15°C без укрытия. Однако, когда температура опускается ниже, риск гибели растений значительно возрастает. При этом отсутствие снега может значительно повысить опасность для клубники, поэтому укрытие является важной мерой защиты.

С укрытием клубника может выдержать даже температуры от -20°C до -25°C, а морозостойкие сорта до -30°C.

 

Как подготовить клубнику к зиме
Уход за клубникой в саду осенью. Фото: freepik.com

Как подготовить клубнику к зиме

Чтобы помочь растению спокойно пережить холодный период, обязательно проведите следующие мероприятия:

  1. Обрезка листьев. Это необходимо делать по окончании плодоношения, в августе-сентябре. Срезают только старые, пожелтевшие, поврежденные и засохшие листья. На каждом кусте необходимо оставить 3-5 зеленых листочков. Они также будут защищать растение от морозов.
  2. Очистка грядок. Важно удалить все сорняки и остатки растений, которые могут стать источником заболеваний или приютом для вредителей.
  3. Внесение удобрений. Для усиления корневой системы следует внести фосфорные и калийные удобрения, способствующие зимостойкости клубники. Не используйте азотные удобрения, поскольку они стимулируют рост листьев, которые в холод могут замерзнуть.
  4. Полив. Перед наступлением холодов клубнику следует обильно полить, чтобы растение насытилось влагой, ведь сухая почва быстрее промерзает и может стать причиной гибели культуры.
  5. Окучивание. Перед началом морозов клубнику необходимо окучить землей, чтобы дополнительно защитить корни.
  6. Мульчирование почвы. Мульча помогает сохранять тепло в почве и защищает корни от мороза.

 

Каким материалом укрывать клубнику: плюсы и минусы
Уход за клубникой в саду осенью. Фото: google.com

Каким материалом лучше укрывать клубнику

После того как грядки подготовлены к зиме, необходимо выбрать материал для укрытия. Есть несколько популярных вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  1. Солома

    Плюсы: солома хорошо удерживает тепло и позволяет почве "дышать", создает естественное укрытие для клубники.

    Минусы: этот материал может привлекать грызунов, таких как мыши, повреждающие корни растений. Кроме того, после дождей или мокрого снега солома может стать слишком влажной, что приведет к гниению.

  2. Агроволокно

    Плюсы: это легкий и удобный материал, хорошо пропускающий воздух, при этом защищающий от мороза и резких температурных колебаний.

    Минусы: нужно контролировать, чтобы агроволокно было правильно закреплено, чтобы ветер не сместил укрытие. Также качественное агроволокно может быть достаточно дорогим.

  3. Еловые ветви

    Плюсы: еловые ветви создают хорошую вентиляцию, не дают растениям перегреваться и предотвращают развитие гнили. Ветви также создают естественный барьер для снега, удерживая его на грядке.

    Минусы: не всегда есть возможность достать достаточное количество лапника. Также ветви могут быть трудными для молодых и слабых растений.

  4. Листья деревьев

    Плюсы: это доступный и экологичный материал, который легко найти на каждом приусадебном участке. Листья удерживают тепло и постепенно разлагаются, обогащая почву.

    Минусы: листья могут создавать чрезмерную влажность и вызвать гниль, если зимние осадки будут интенсивными. Также листья могут стать убежищем для вредителей.

  5. Опилки

    Плюсы: опилки хорошо удерживают тепло и являются доступным материалом для многих садоводов. Они создают хороший слой изоляции, защищая корни от промерзания.

    Минусы: если использовать слишком много опилок, они могут пересушивать почву весной, ухудшая ее воздухопроницаемость. Также опилки могут уплотняться под снегом, что может повредить растениям.

Чтобы спасти клубнику от морозов, важно правильно подготовить растения к зиме и выбрать подходящий материал для укрытия. Но независимо от выбранного способа, помните, что подготовка к зиме должна начинаться еще осенью, чтобы клубника смогла выдержать даже самые суровые морозы.

 

Ранее мы рассказывали, как правильно сажать клубнику осенью, чтобы кусты укоренились и дали хороший урожай в следующем году.

Напомним, мы писали, почему нельзя обрезать листву клубники осенью.

Также рекомендуем прочесть, что нужно сделать с малиной в октябре, чтобы она обрадовала вас большим урожаем в будущем.

растения зима морозы советы садоводы клубника

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