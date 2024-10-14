Чим корисний компост і перегній — різниця та особливості застосування

Фермер розсипає перегній на городі. Фото: pexels.com

Удобрення ґрунту в саду та на городі є важливим та відповідальним процесом, що забезпечує рослини необхідними поживними речовинами та стимулює їхній здоровий ріст. Але що краще обрати — компост чи перегній? І чи існує взагалі різниця між цими добривами?Експерти вже давно мають відповіді на ці питання.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, яке підживлення вибрати для кращого росту та здоров'я ваших рослин.

Читайте також:

Компост та перегній — що це

Перегній — це органічне добриво, яке має вигляд пухкої, землистої маси темного кольору. Добре кришиться і розсипається. Воно утворюється в результаті повного розкладання гною або інших органічних матеріалів під дією мікроорганізмів.

Перегній для удобрення ґрунту. Фото: freepik.com

Компост — це також органічне добриво, отримане шляхом розкладання органічних відходів, таких як рослинні залишки, кухонні відходи, трава, листя та гілки, під впливом мікроорганізмів і часу. Правильний готовий компост – однорідна, пухка субстанція.

Яка різниця між перегноєм та компостом

Основні відмінності між перегноєм і компостом наступні:

1. Походження:

Перегній утворюється з гною тварин, який повністю розклався.

утворюється з гною тварин, який повністю розклався. Компост виготовляється з рослинних залишків, кухонних відходів та інших органічних матеріалів.

2. Час дозрівання:

Перегній дозріває довше, часто кілька років.

дозріває довше, часто кілька років. Компост готується за коротший час — від кількох місяців до року.

3. Поживні речовини:

Перегній багатий на азот, фосфор і калій, тому є концентрованим джерелом поживних речовин.

багатий на азот, фосфор і калій, тому є концентрованим джерелом поживних речовин. Компост має меншу концентрацію поживних речовин, але є добрим для покращення структури ґрунту.

4. Мікробіологічна активність:

Перегній містить стабільну органіку та менше активних мікроорганізмів.

містить стабільну органіку та менше активних мікроорганізмів. Компост багатий на активні мікроорганізми, що допомагають у розкладанні органіки та підвищують біологічну активність ґрунту.

5. Екологічний вплив:

Перегній може містити залишки антибіотиків або хімічних речовин, якщо використовувався гній від тварин, яких лікували.

може містити залишки антибіотиків або хімічних речовин, якщо використовувався гній від тварин, яких лікували. Компост зазвичай вважається екологічно чистим, якщо виготовляється з природних матеріалів без хімічних домішок.

Удобрення ґрунту компостом. Фото: shutterstock.com

Коли краще застосовувати перегній, а коли компост

Перегній частіше використовують для підживлення виснажених ґрунтів та перед посадкою рослин, які потребують багато поживних речовин. Саме це підживлення добре підходить для важких ґрунтів, роблячи їх більш пухкими та придатними для кореневої системи рослин.

Перегній підходить для вирощування городніх культур, до прикладу, картоплі або помідорів, для плодових дерев, декоративних чагарників, плодових кущів та квіткових культур. Тобто, усього, що ви можете виростити у вашому саду або городі.

Компост підходить для покращення структури ґрунту, утримання вологи та поступового збагачення землі. Він може бути використаний у легких ґрунтах і для покращення структури будь-яких типів ґрунту.

Компост можна вносити в ґрунт протягом усього вегетаційного періоду. Він поступово розкладається та покращує структуру ґрунту, забезпечуючи рослини поживними речовинами на постійній основі.

Також це добриво можна використовувати як мульчу для рослин, адже воно допомагає зберегти вологу в ґрунті та знизити ріст бур'янів.

Компост особливо корисний у садах і городах, де прагнуть уникати хімічних добрив. Він безпечний для екології та сприяє розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Висновок

Перегній краще застосовувати для глибокого підживлення перед посадкою рослин і в ґрунтах, які потребують інтенсивного живлення.

Компост підходить для регулярного підживлення, покращення структури ґрунту і підтримання здорового балансу органічних речовин.

Раніше ми розповідали, які помилки при застосуванні попелу допускають городники-початківці найчастіше.

Нагадаємо, ми писали, к оли та чому мульчування тирсою може нашкодити ґрунту та рослинам.

Також радимо дізнатися, чим підживити дерева та кущі восени, щоб гарно перезимували та порадували врожаєм наступного року.