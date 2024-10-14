Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Компост або перегній — яка різниця та як правильно вибрати добриво для рослин arrow

Компост або перегній — яка різниця та як правильно вибрати добриво для рослин

14 жовтня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Чим корисний компост і перегній — різниця та особливості застосування
Фермер розсипає перегній на городі. Фото: pexels.com
Олександра Ткачук - Редактор

Удобрення ґрунту в саду та на городі є важливим та відповідальним процесом, що забезпечує рослини необхідними поживними речовинами та стимулює їхній здоровий ріст. Але що краще обрати — компост чи перегній? І чи існує взагалі різниця між цими добривами?Експерти вже давно мають відповіді на ці питання.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, яке підживлення вибрати для кращого росту та здоров'я ваших рослин.

Читайте також:

Компост та перегній — що це 

Перегній — це органічне добриво, яке має вигляд пухкої, землистої маси темного кольору. Добре кришиться і розсипається. Воно утворюється в результаті повного розкладання гною або інших органічних матеріалів під дією мікроорганізмів. 

 

Яка різниця між компостом та перегноєм
Перегній для удобрення ґрунту. Фото: freepik.com

Компост — це також органічне добриво, отримане шляхом розкладання органічних відходів, таких як рослинні залишки, кухонні відходи, трава, листя та гілки, під впливом мікроорганізмів і часу. Правильний готовий компост – однорідна, пухка субстанція. 

Яка різниця між перегноєм та компостом 

Основні відмінності між перегноєм і компостом наступні:

1. Походження:

  • Перегній утворюється з гною тварин, який повністю розклався.
  • Компост виготовляється з рослинних залишків, кухонних відходів та інших органічних матеріалів.

2. Час дозрівання:

  • Перегній дозріває довше, часто кілька років.
  • Компост готується за коротший час — від кількох місяців до року.

3. Поживні речовини:

  • Перегній багатий на азот, фосфор і калій, тому є концентрованим джерелом поживних речовин.
  • Компост має меншу концентрацію поживних речовин, але є добрим для покращення структури ґрунту.

4. Мікробіологічна активність:

  • Перегній містить стабільну органіку та менше активних мікроорганізмів.
  • Компост багатий на активні мікроорганізми, що допомагають у розкладанні органіки та підвищують біологічну активність ґрунту.

5. Екологічний вплив:

  • Перегній може містити залишки антибіотиків або хімічних речовин, якщо використовувався гній від тварин, яких лікували.
  • Компост зазвичай вважається екологічно чистим, якщо виготовляється з природних матеріалів без хімічних домішок.

 

Яка різниця між перегноєм та компостом 
Удобрення ґрунту компостом. Фото: shutterstock.com

Коли краще застосовувати перегній, а коли компост 

Перегній частіше використовують для підживлення виснажених ґрунтів та перед посадкою рослин, які потребують багато поживних речовин. Саме це підживлення добре підходить для важких ґрунтів, роблячи їх більш пухкими та придатними для кореневої системи рослин.

Перегній підходить для вирощування городніх культур, до прикладу, картоплі або помідорів, для плодових дерев, декоративних чагарників, плодових кущів та квіткових культур. Тобто, усього, що ви можете виростити у вашому саду або городі. 

Компост підходить для покращення структури ґрунту, утримання вологи та поступового збагачення землі. Він може бути використаний у легких ґрунтах і для покращення структури будь-яких типів ґрунту.

Компост можна вносити в ґрунт протягом усього вегетаційного періоду. Він поступово розкладається та покращує структуру ґрунту, забезпечуючи рослини поживними речовинами на постійній основі.

Також це добриво можна використовувати як мульчу для рослин, адже воно допомагає зберегти вологу в ґрунті та знизити ріст бур'янів.

Компост особливо корисний у садах і городах, де прагнуть уникати хімічних добрив. Він безпечний для екології та сприяє розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Висновок

Перегній краще застосовувати для глибокого підживлення перед посадкою рослин і в ґрунтах, які потребують інтенсивного живлення.

Компост підходить для регулярного підживлення, покращення структури ґрунту і підтримання здорового балансу органічних речовин.

Раніше ми розповідали, які помилки при застосуванні попелу допускають городники-початківці найчастіше.

Нагадаємо, ми писали, коли та чому мульчування тирсою може нашкодити ґрунту та рослинам.

Також радимо дізнатися, чим підживити дерева та кущі восени, щоб гарно перезимували та порадували врожаєм наступного року.

рослини поради добрива садоводи компост

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 У війську потрібні трактористи — нова вакансія в полку "Азов"

03:22 Квадробінг — нова зброя ЛГБТ, кажуть у РПЦ, а Міхалков порівняв забаву з фашизмом

02:15 Криміналісти розкрили таємницю Колумба — ким етнічно був видатний мореплавець

01:32 Аграрії судилися з Міноборони через вибухи на військових складах — що вирішив суд

01:29 США нададуть додаткову ППО Ізраїлю — чим це допоможе від атак Ірану

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:41 На нецензурні крики керівника Steko з Дніпра у бік ТЦК відреагували у компанії й самі військові

00:29 Вірменія з Петраковим програла у Лізі Націй, а українця звільнили з посади

00:20 В Одеській області зафіксували проліт найяскравішої за понад десять років комети

13 жовтня 2024

23:56 Чоловік привласнив пів мільйона, помилково отримані на картку — рішення суду

22:57 Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

03:26 У війську потрібні трактористи — нова вакансія в полку "Азов"

03:22 Квадробінг — нова зброя ЛГБТ, кажуть у РПЦ, а Міхалков порівняв забаву з фашизмом

02:15 Криміналісти розкрили таємницю Колумба — ким етнічно був видатний мореплавець

01:32 Аграрії судилися з Міноборони через вибухи на військових складах — що вирішив суд

01:29 США нададуть додаткову ППО Ізраїлю — чим це допоможе від атак Ірану

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:41 На нецензурні крики керівника Steko з Дніпра у бік ТЦК відреагували у компанії й самі військові

00:29 Вірменія з Петраковим програла у Лізі Націй, а українця звільнили з посади

00:20 В Одеській області зафіксували проліт найяскравішої за понад десять років комети

13 жовтня 2024

23:56 Чоловік привласнив пів мільйона, помилково отримані на картку — рішення суду

22:57 Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник