Чим корисне лушпиння з картоплі на городі та в саду — поради дачникам

Господиня, яка чистить картоплю. Фото: Freepik

Мало хто знає, але деякі домашні відходи, як-от шкірки після чистки картоплі, мають велику цінність на городі та в саду. Дачники з досвідом пояснили, чому ні в якому разі не варто викидати лушпиння з картоплі та яку користь вони мають на городі та в саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зазвичай ми звикли чистити картоплю одразу в сміттєвий кошик, вважаючи це вже непотрібним. Однак, досвідчені дачники просять цього не робити і збирати шкірки з овоча, щоб потім "потішити" ними свої рослини на городі.

Дізнайтеся, яку роль грають картопляні лушпиння на городі та в саду і чому їх ні в якому разі не можна викидати тим, у кого є власна дачна ділянка.

Процес чистки картоплі на кухні. Фото: Pexels

Чим шкірка з картоплі корисна на городі та в саду

Виявляється, ці домашні відходи здатні повністю замінити всі добрива для підживлення городніх і садових рослин. Ба більше, існує навіть декілька варіантів використання шкірки з картоплі на городі та в саду, які будуть дуже ефективними для розвитку рослин.

Залишки після очищення картоплі. Фото: Pixabay

Приготування відвару

З картопляного лушпиння можна приготувати ефективний відвар для поливу рослин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Лушпиння з картоплі

Окріп

Просто залийте лушпиння окропом і залиште в такому стані на декілька діб, потім викиньте основу і поливайте готовою рідиною рослини двічі на місяць. Таке добриво особливо буде корисним для ряду таких рослин на городі, як:

Часник

Морква

Редиска

Цибуля

Приготування борошна

Другий варіант використання лушпиння з картоплі — це приготування дрібного борошна. Для цього висушіть шкірки, а потім зробіть з них дрібне борошно. Готовим засобом можете посипати ґрунт навколо коріння рослин таких ягідних чагарників, як:

Ожина

Малина

Нагадаємо, ми писали про те, чим відвар з картоплі може бути корисним на городі та в саду.

Раніше ми розповідали про те, чому картопля починає псуватися в момент зберігання.

Також ми повідомляли про те, яких популярних помилок припускаються дачники при зберіганні врожаю картоплі.