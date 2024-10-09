Чим корисне лушпиння з картоплі на городі та в саду — поради дачникам

Ніколи не викидайте лушпиння з картоплі — чим воно корисне на городі та в саду
Мало хто знає, але деякі домашні відходи, як-от шкірки після чистки картоплі, мають велику цінність на городі та в саду. Дачники з досвідом пояснили, чому ні в якому разі не варто викидати лушпиння з картоплі та яку користь вони мають на городі та в саду.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Зазвичай ми звикли чистити картоплю одразу в сміттєвий кошик, вважаючи це вже непотрібним. Однак, досвідчені дачники просять цього не робити і збирати шкірки з овоча, щоб потім "потішити" ними свої рослини на городі.
Дізнайтеся, яку роль грають картопляні лушпиння на городі та в саду і чому їх ні в якому разі не можна викидати тим, у кого є власна дачна ділянка.
Чим шкірка з картоплі корисна на городі та в саду
Виявляється, ці домашні відходи здатні повністю замінити всі добрива для підживлення городніх і садових рослин. Ба більше, існує навіть декілька варіантів використання шкірки з картоплі на городі та в саду, які будуть дуже ефективними для розвитку рослин.
Приготування відвару
З картопляного лушпиння можна приготувати ефективний відвар для поливу рослин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Лушпиння з картоплі
- Окріп
Просто залийте лушпиння окропом і залиште в такому стані на декілька діб, потім викиньте основу і поливайте готовою рідиною рослини двічі на місяць. Таке добриво особливо буде корисним для ряду таких рослин на городі, як:
- Часник
- Морква
- Редиска
- Цибуля
Приготування борошна
Другий варіант використання лушпиння з картоплі — це приготування дрібного борошна. Для цього висушіть шкірки, а потім зробіть з них дрібне борошно. Готовим засобом можете посипати ґрунт навколо коріння рослин таких ягідних чагарників, як:
- Ожина
- Малина
Нагадаємо, ми писали про те, чим відвар з картоплі може бути корисним на городі та в саду.
Раніше ми розповідали про те, чому картопля починає псуватися в момент зберігання.
Також ми повідомляли про те, яких популярних помилок припускаються дачники при зберіганні врожаю картоплі.
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