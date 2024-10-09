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Ніколи не викидайте лушпиння з картоплі — чим воно корисне на городі та в саду

9 жовтня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим корисне лушпиння з картоплі на городі та в саду — поради дачникам
Господиня, яка чистить картоплю. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але деякі домашні відходи, як-от шкірки після чистки картоплі, мають велику цінність на городі та в саду. Дачники з досвідом пояснили, чому ні в якому разі не варто викидати лушпиння з картоплі та яку користь вони мають на городі та в саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зазвичай ми звикли чистити картоплю одразу в сміттєвий кошик, вважаючи це вже непотрібним. Однак, досвідчені дачники просять цього не робити і збирати шкірки з овоча, щоб потім "потішити" ними свої рослини на городі. 

Дізнайтеся, яку роль грають картопляні лушпиння на городі та в саду і чому їх ні в якому разі не можна викидати тим, у кого є власна дачна ділянка.

Чистка картофеля
Процес чистки картоплі на кухні. Фото: Pexels

Чим шкірка з картоплі корисна на городі та в саду

Виявляється, ці домашні відходи здатні повністю замінити всі добрива для підживлення городніх і садових рослин. Ба більше, існує навіть декілька варіантів використання шкірки з картоплі на городі та в саду, які будуть дуже ефективними для розвитку рослин.

Шелуха с картофеля
Залишки після очищення картоплі. Фото: Pixabay

Приготування відвару

З картопляного лушпиння можна приготувати ефективний відвар для поливу рослин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Лушпиння з картоплі
  • Окріп

Просто залийте лушпиння окропом і залиште в такому стані на декілька діб, потім викиньте основу і поливайте готовою рідиною рослини двічі на місяць. Таке добриво особливо буде корисним для ряду таких рослин на городі, як:

  • Часник
  • Морква
  • Редиска
  • Цибуля

Приготування борошна

Другий варіант використання лушпиння з картоплі — це приготування дрібного борошна. Для цього висушіть шкірки, а потім зробіть з них дрібне борошно. Готовим засобом можете посипати ґрунт навколо коріння рослин таких ягідних чагарників, як:

  • Ожина
  • Малина

Нагадаємо, ми писали про те, чим відвар з картоплі може бути корисним на городі та в саду. 

Раніше ми розповідали про те, чому картопля починає псуватися в момент зберігання. 

Також ми повідомляли про те, яких популярних помилок припускаються дачники при зберіганні врожаю картоплі.

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