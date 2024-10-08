Який сорт картоплі краще посадити на городі — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: La Ferme de Planesty

Всі досвідчені дачники знають, що перед посадкою на городі необхідно правильно обрати сорт того чи іншого овоча, зокрема, картоплі. Якщо ви хочете отримати гарний врожай великої і смачної картоплі, вам потрібно знати, який сорт овоча вважається найкращим для цього.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників у пошуку найкращих сортів картоплі дуже часто припускалися помилок, адже отримували гнилі, зів’ялі або маленькі плоди. Однак, якщо знати, як правильно обрати сорт і який саме сорт краще посадити на своєму городі, то можна досягти гарних результатів.

Врожай картоплі в кошику. Фото: Freepik

Як правильно вибрати сорт картоплі

Перш, ніж вибрати картоплю, яку ви будете вирощувати на своєму городі, необхідно звернути увагу на декілька факторів. Наприклад, ви повинні зрозуміти, з якою метою ви садите її — щоб смажити, запікати, робити перші страви або просто варити на стіл.

Щойно ви це визначите, можете купувати сорт відповідно до своїх побажань. Досвідчені дачники поділилися своїми рекомендаціями і розповіли, який сорт картоплі варто посадити на своєму городі, щоб насолодитися смачними плодами.

Збір врожаю картоплі на городі. Фото: House Digest

Який сорт картоплі вважається найкращим

За словами експертів, найкращий сорт картоплі — це "Санте", який вивели в Голландії. Цей сорт має високі показники врожайності та стійкість до різних шкідників. Головною відмінністю такої картоплі є той факт, що вона здатна витримувати навалу комах і захворювання.

Зовні картопля цього сорту має золотисту шкірку, а всередині — ніжну світло-жовту м’якоть. Середня вага одного плоду становить десь 80 грамів, а сам він має солодкуватий смак. Картоплю сорту "Санте" можна як смажити, так і запікати або просто варити.

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