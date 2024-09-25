Чому картопля гниє при зберіганні — як врятувати врожай, поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай картоплі. Фото: Lightfieldstudios.net

Інколи буває так, що врожай картоплі вийшов напрочуд гарним, але зберегти його в такому вигляді не вдається, і цьому є декілька причин. Досвідчені дачники пояснили, чому картопля під час зберігання втрачає свіжий вигляд і як врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Ураження інфекційними захворюваннями

Якщо ви помітили, що картопля покрилася сухими плямами, бородавками або на ній з’явилися вм’ятини, це означає, що вона захворіла паршею або фітофторозом. Щоб швидко врятувати врожай картоплі, позбавтеся постраждалих плодів, а ті, які зберегли свій здоровий стан, терміново відправте на переробку.

Картопля, уражена хворобами. Фото: Pinterest

Неправильна підготовка до зберігання

Варто наголосити, що не всі сорти картоплі можуть довго зберігатися, наприклад, ранні. Річ у тому, що з часом така картопля починає проростати і втрачати свій смак. Тому ранні сорти овоча необхідно одразу відправити на переробку, а ось що стосується середньостиглих і пізніх сортів, то їх можна сміливо залишати на зберігання.

Щоб врожай картоплі точно зберігся, її необхідно спочатку перебрати — відібрати ті, які вже зіпсувалися. Якщо ви викопували картоплі, коли надворі було сиро, то краще промийте її від налиплого ґрунту. Після цього ретельно просушіть картоплю у темному приміщенні з вентиляцією і сміливо відправляйте на зберігання.

Готовий врожай картоплі в ящику. Фото: Pinterest

Недотримання необхідних умов зберігання

Якщо ви тримали картоплю в умовах занадто високої температури, вона починає в’янути і проростати, і якщо на світлі, то в неї виробляється отруйна речовина, через яку не можна їсти ці овочі. До того ж, зміни температур також псують врожай.

Експерти рекомендують тримати врожай картоплі у місці, де темно і постійні протяги, температура становить від трьох до шести градусів тепла, а рівень вологості — 80-90%.

Зберігання врожаю картоплі в приміщенні. Фото: Potatoes.News

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