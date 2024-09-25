Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Врожай картоплі псується під час зберігання — чому так і як його врятувати arrow

Врожай картоплі псується під час зберігання — чому так і як його врятувати

25 вересня 2024 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чому картопля гниє при зберіганні — як врятувати врожай, поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай картоплі. Фото: Lightfieldstudios.net
Христина Кучугурна - Редактор

Інколи буває так, що врожай картоплі вийшов напрочуд гарним, але зберегти його в такому вигляді не вдається, і цьому є декілька причин. Досвідчені дачники пояснили, чому картопля під час зберігання втрачає свіжий вигляд і як врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Причини псування врожаю картоплі

Ураження інфекційними захворюваннями

Якщо ви помітили, що картопля покрилася сухими плямами, бородавками або на ній з’явилися вм’ятини, це означає, що вона захворіла паршею або фітофторозом. Щоб швидко врятувати врожай картоплі, позбавтеся постраждалих плодів, а ті, які зберегли свій здоровий стан, терміново відправте на переробку.

Картофель, пораженный болезнями
Картопля, уражена хворобами. Фото: Pinterest

Неправильна підготовка до зберігання

Варто наголосити, що не всі сорти картоплі можуть довго зберігатися, наприклад, ранні. Річ у тому, що з часом така картопля починає проростати і втрачати свій смак. Тому ранні сорти овоча необхідно одразу відправити на переробку, а ось що стосується середньостиглих і пізніх сортів, то їх можна сміливо залишати на зберігання.

Щоб врожай картоплі точно зберігся, її необхідно спочатку перебрати — відібрати ті, які вже зіпсувалися. Якщо ви викопували картоплі, коли надворі було сиро, то краще промийте її від налиплого ґрунту. Після цього ретельно просушіть картоплю у темному приміщенні з вентиляцією і сміливо відправляйте на зберігання.

Готовый урожай картофеля в ящике
Готовий врожай картоплі в ящику. Фото: Pinterest

Недотримання необхідних умов зберігання

Якщо ви тримали картоплю в умовах занадто високої температури, вона починає в’янути і проростати, і якщо на світлі, то в неї виробляється отруйна речовина, через яку не можна їсти ці овочі. До того ж, зміни температур також псують врожай.

Експерти рекомендують тримати врожай картоплі у місці, де темно і постійні протяги, температура становить від трьох до шести градусів тепла, а рівень вологості — 80-90%.

Хранение урожая картофеля в помещении
Зберігання врожаю картоплі в приміщенні. Фото: Potatoes.News

Нагадаємо, ми писали про те, який сидерат необхідно посіяти на городі після картоплі. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна посадити на городі після картоплі. 

Також ми повідомляли про те, чи потрібно зрізати бадилля картоплі на городі.

врожай овочі поради город картопля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Відмовився від мобілізації та сховався від ТЦК — як суд покарав чоловіка

22:30 В Одесі син ветерана підпалював машини військових — як його покарав суд

22:16 Виплати після звільнення із ЗСУ — як отримати ці кошти

22:15 Зеленський зустрівся з Макроном — про що говорили

21:44 Ворог вдарив по Костянтинівці — під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

21:33 В Резерв+ стоїть статус "у розшуку" — чи зможе чоловік вступити до ВНЗ

21:30 Відключення світла — графіки для Одеси на завтра

21:30 Військовий повернувся додому через сварку з командиром — що вирішив суд

21:10 У Хмельницькому померла жінка, у якої діагностували гарячку Західного Нілу

22:33 Відмовився від мобілізації та сховався від ТЦК — як суд покарав чоловіка

22:30 В Одесі син ветерана підпалював машини військових — як його покарав суд

22:16 Виплати після звільнення із ЗСУ — як отримати ці кошти

22:15 Зеленський зустрівся з Макроном — про що говорили

21:44 Ворог вдарив по Костянтинівці — під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

21:33 В Резерв+ стоїть статус "у розшуку" — чи зможе чоловік вступити до ВНЗ

21:30 Відключення світла — графіки для Одеси на завтра

21:30 Військовий повернувся додому через сварку з командиром — що вирішив суд

21:10 У Хмельницькому померла жінка, у якої діагностували гарячку Західного Нілу

20:50 Шовковський здивував вибором стартового складу Динамо на матч із Лаціо

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії