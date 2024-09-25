Почему картошка гниет при хранении — как спасти урожай, советы дачникам

Человек, держащий собранный урожай картофеля. Фото: Lightfieldstudios.net

Иногда бывает так, что урожай картофеля получился удивительно хорошим, но сохранить его в таком виде не удается, и этому есть несколько причин. Опытные дачники объяснили, почему картофель при хранении теряет свежий вид и как спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Поражение инфекционными заболеваниями

Если вы заметили, что картофель покрылся сухими пятнами, бородавками или на нем появились вмятины, это означает, что он заболел паршей или фитофторозом. Чтобы быстро спасти урожай картофеля, избавьтесь от пострадавших плодов, а те, которые сохранили свое здоровое состояние, срочно отправьте на переработку.

Картофель, пораженный болезнями. Фото: Pinterest

Неправильная подготовка к хранению

Следует отметить, что не все сорта картофеля могут долго храниться, например, ранние. Дело в том, что со временем такой картофель начинает прорастать и терять свой вкус. Поэтому ранние сорта овоща необходимо сразу отправить на переработку, а вот что касается среднеспелых и поздних сортов, то их можно смело оставлять на хранение.

Чтобы урожай картофеля точно сохранился, его необходимо сначала перебрать — отобрать уже испортившиеся. Если вы выкапывали картофеля, когда на улице было сыро, то лучше промойте его от налипшей почвы. После этого тщательно просушите картофель в темном помещении с вентиляцией и смело отправляйте на хранение.

Готовый урожай картофеля в ящике. Фото: Pinterest

Несоблюдение необходимых условий хранения

Если вы держали картофель в условиях слишком высокой температуры, он начинает увядать и прорастать, и если на свете, то в нем вырабатывается ядовитое вещество, из-за которого нельзя есть эти овощи. К тому же, изменения температур также портят урожай.

Эксперты рекомендуют держать урожай картофеля в месте, где темно и постоянные сквозняки, температура составляет от трех до шести градусов тепла, а уровень влажности — 80-90%.

Хранение урожая картофеля в помещении. Фото: Potatoes.News

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