Какой сорт картофеля лучше посадить на огороде — советы дачникам

Человек, собирающий урожай картофеля на огороде. Фото: La Ferme de Planesty

Все опытные дачники знают, что перед посадкой на огороде необходимо правильно выбрать сорт того или иного овоща, в частности, картофеля. Если вы хотите получить хороший урожай большого и вкусного картофеля, вам нужно знать, какой сорт овоща считается самым лучшим для этого.

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Многие дачники в поиске самых лучших сортов картофеля очень часто допускали ошибки, ведь получали гнилые, увядшие или маленькие плоды. Однако, если знать, как правильно выбрать сорт и какой именно сорт лучше посадить на своем огороде, то можно добиться хороших результатов.

Урожай картофеля в корзине. Фото: Freepik

Как правильно выбрать сорт картофеля

Прежде, чем выбрать картофель, который вы будете выращивать на своем огороде, необходимо обратить внимание на несколько факторов. Например, вы должны понять, с какой целью вы сажайте его — чтобы жарить, запекать, делать первые блюда или просто варить на стол.

Как только вы это определите, можете покупать сорт в соответствии со своими пожеланиями. Опытные дачники поделились своими рекомендациями и рассказали, какой сорт картофеля следует посадить на своем огороде, чтобы насладиться вкусными плодами.

Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: House Digest

Какой сорт картофеля считается самым лучшим

По словам экспертов, самый лучший сорт картофеля — это "Санте", который вывели в Голландии. Этот сорт обладает высокими показателями урожайности и устойчивостью к различным вредителям. Главным отличием такого картофеля является тот факт, что он способен выдерживать нашествие насекомых и заболевания.

Снаружи картофель этого сорта имеет золотистую кожуру, а внутри — нежную светло-желтую мякоть. Средний вес одного плода составляет около 80 грамм, а сам он имеет сладковатый вкус. Картошку сорта "Санте" можно как жарить, так и запекать или просто варить.

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