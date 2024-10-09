Чем полезна шелуха с картофеля на огороде и в саду — советы дачникам

Хозяйка, которая чистит картошку. Фото: Freepik

Мало кто знает, но некоторые домашние отходы, такие как кожура после чистки картофеля, имеют большую ценность на огороде и в саду. Дачники с опытом объяснили, почему ни в коем случае не стоит выбрасывать шелуху с картофеля и какую пользу она имеет на огороде и в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычно мы привыкли чистить картофель сразу в мусорную корзину, считая это уже ненужным. Однако, опытные дачники просят этого не делать и собирать шкурки с овоща, чтобы потом "порадовать" ими свои растения на огороде.

Узнайте, какую роль играет картофельная шелуха на огороде и в саду и почему ее ни в коем случае нельзя выбрасывать тем, у кого есть собственный дачный участок.

Процесс очистки картофеля на кухне. Фото: Pexels

Чем кожура с картофеля полезна на огороде и в саду

Оказывается, эти домашние отходы способны полностью заменить все удобрения для подкормки огородных и садовых растений. Более того, существует даже несколько вариантов использования шкурки с картофеля на огороде и в саду, которые будут очень эффективными для развития растений.

Остатки после чистки картофеля. Фото: Pixabay

Приготовление отвара

Из картофельной шелухи можно приготовить эффективный отвар для полива растений. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Шелуха с картофеля

Кипяток

Просто залейте шелуху кипятком и оставьте в таком состоянии на несколько суток, затем выбросьте основание и поливайте готовой жидкостью растения дважды в месяц. Такое удобрение особенно будет полезно для ряда таких растений на огороде, как:

Чеснок

Морковь

Редис

Лук

Приготовление муки

Второй вариант использования шелухи с картофеля — это приготовление мелкой муки. Для этого высушите кожуру, а затем сделайте из нее мелкую муку. Готовым средством можете посыпать почву вокруг корней растений таких ягодных кустарников, как:

Ежевика

Малина

Напомним, мы писали о том, чем отвар с картофеля может быть полезен на огороде и в саду.

Раньше мы рассказывали о том, почему картофель начинает портиться в момент хранения.

Также мы сообщали о том, какие популярные ошибки допускают дачники при хранении урожая картофеля.