Чем полезен компост и перегной — разница и особенности применения

Фермер рассыпает перегной на огороде. Фото: pexels.com

Удобрение почвы в саду и огороде важный и ответственный процесс, который обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и стимулирует их здоровый рост. Но что лучше выбрать — компост или перегной? И существует ли вообще разница между этими удобрениями? Эксперты уже давно имеют ответы на эти вопросы.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, какую подкормку выбрать для лучшего роста и здоровья ваших растений.

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Компост и перегной — что это

Перегной — это органическое удобрение, которое имеет вид рыхлой, землистой массы черного цвета. Хорошо крошится и рассыпается. Оно образуется в результате полного разложения гноя или других органических материалов под действием микроорганизмов.

Перегной для удобрения почвы. Фото: freepik.com

Компост — это органическое удобрение, полученное путем разложения органических отходов, таких как растительные остатки, кухонные отходы, трава, листья и ветви, под влиянием микроорганизмов и времени. Правильный готовый компост — однородная, рыхлая субстанция.

Какая разница между перегноем и компостом

Основные отличия между перегноем и компостом следующие:

1. Происхождение:

Перегной образуется из навоза животных, который полностью разложился.

образуется из навоза животных, который полностью разложился. Компост производится из растительных остатков, кухонных отходов и других органических материалов.

2. Время созревания:

Перегной созревает дольше, часто несколько лет.

созревает дольше, часто несколько лет. Компост готовится за более короткое время — от нескольких месяцев до года.

3. Питательные вещества:

Перегной богат азотом, фосфором и калием, поэтому является концентрированным источником питательных веществ.

богат азотом, фосфором и калием, поэтому является концентрированным источником питательных веществ. Компост имеет меньшую концентрацию питательных веществ, но хорош для улучшения структуры почвы.

4. Микробиологическая активность:

Перегной содержит стабильную органику и меньше активных микроорганизмов.

содержит стабильную органику и меньше активных микроорганизмов. Компост богат активными микроорганизмами, которые помогают в разложении органики и повышают биологическую активность почвы.

5. Экологическое воздействие:

Перегной может содержать остатки антибиотиков или химических веществ, если использовался навоз от животных, которых лечили.

может содержать остатки антибиотиков или химических веществ, если использовался навоз от животных, которых лечили. Компост обычно считается экологически чистым, если производится из природных материалов без химических примесей.

Удобрение почвы компостом. Фото: shutterstock.com

Когда лучше применять перегной, а когда компост

Перегной чаще используют для подкормки истощенных почв и перед посадкой растений, требующих много питательных веществ. Именно эта подкормка хорошо подходит для тяжелых почв, делая их более рыхлыми и пригодными для корневой системы растений.

Перегной подходит для выращивания огородных культур, например, картофеля или помидоров, для плодовых деревьев, декоративных кустарников, плодовых кустов и цветочных культур. То есть всего, что вы можете вырастить в вашем саду или огороде.

Компост подходит для улучшения структуры почвы, удержания влаги и постепенного обогащения земли. Он может быть использован в легких почвах и для улучшения структуры любого типа почвы.

Компост можно вносить в почву в течение всего вегетационного периода. Он постепенно разлагается и улучшает структуру почвы, снабжая растения питательными веществами на постоянной основе.

Также это удобрение можно использовать в качестве мульчи для растений, ведь оно помогает сохранить влагу в почве и снизить рост сорняков.

Компост особенно полезен в садах и огородах, где стараются избегать химических удобрений. Он безопасен для экологии и способствует развитию полезных микроорганизмов в почве.

Вывод

Перегной лучше применять для глубокой подкормки перед посадкой растений и в почвах, требующих интенсивного питания.

Компост подходит для регулярной подкормки, улучшения структуры почвы и поддержания здорового баланса органических веществ.

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