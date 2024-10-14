Чем полезен компост и перегной — разница и особенности применения

Компост или перегной — какая разница и как правильно выбрать удобрение для растений
Удобрение почвы в саду и огороде важный и ответственный процесс, который обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и стимулирует их здоровый рост. Но что лучше выбрать — компост или перегной? И существует ли вообще разница между этими удобрениями? Эксперты уже давно имеют ответы на эти вопросы.
Читайте нашу статью, чтобы узнать, какую подкормку выбрать для лучшего роста и здоровья ваших растений.
Компост и перегной — что это
Перегной — это органическое удобрение, которое имеет вид рыхлой, землистой массы черного цвета. Хорошо крошится и рассыпается. Оно образуется в результате полного разложения гноя или других органических материалов под действием микроорганизмов.
Компост — это органическое удобрение, полученное путем разложения органических отходов, таких как растительные остатки, кухонные отходы, трава, листья и ветви, под влиянием микроорганизмов и времени. Правильный готовый компост — однородная, рыхлая субстанция.
Какая разница между перегноем и компостом
Основные отличия между перегноем и компостом следующие:
1. Происхождение:
- Перегной образуется из навоза животных, который полностью разложился.
- Компост производится из растительных остатков, кухонных отходов и других органических материалов.
2. Время созревания:
- Перегной созревает дольше, часто несколько лет.
- Компост готовится за более короткое время — от нескольких месяцев до года.
3. Питательные вещества:
- Перегной богат азотом, фосфором и калием, поэтому является концентрированным источником питательных веществ.
- Компост имеет меньшую концентрацию питательных веществ, но хорош для улучшения структуры почвы.
4. Микробиологическая активность:
- Перегной содержит стабильную органику и меньше активных микроорганизмов.
- Компост богат активными микроорганизмами, которые помогают в разложении органики и повышают биологическую активность почвы.
5. Экологическое воздействие:
- Перегной может содержать остатки антибиотиков или химических веществ, если использовался навоз от животных, которых лечили.
- Компост обычно считается экологически чистым, если производится из природных материалов без химических примесей.
Когда лучше применять перегной, а когда компост
Перегной чаще используют для подкормки истощенных почв и перед посадкой растений, требующих много питательных веществ. Именно эта подкормка хорошо подходит для тяжелых почв, делая их более рыхлыми и пригодными для корневой системы растений.
Перегной подходит для выращивания огородных культур, например, картофеля или помидоров, для плодовых деревьев, декоративных кустарников, плодовых кустов и цветочных культур. То есть всего, что вы можете вырастить в вашем саду или огороде.
Компост подходит для улучшения структуры почвы, удержания влаги и постепенного обогащения земли. Он может быть использован в легких почвах и для улучшения структуры любого типа почвы.
Компост можно вносить в почву в течение всего вегетационного периода. Он постепенно разлагается и улучшает структуру почвы, снабжая растения питательными веществами на постоянной основе.
Также это удобрение можно использовать в качестве мульчи для растений, ведь оно помогает сохранить влагу в почве и снизить рост сорняков.
Компост особенно полезен в садах и огородах, где стараются избегать химических удобрений. Он безопасен для экологии и способствует развитию полезных микроорганизмов в почве.
Вывод
Перегной лучше применять для глубокой подкормки перед посадкой растений и в почвах, требующих интенсивного питания.
Компост подходит для регулярной подкормки, улучшения структуры почвы и поддержания здорового баланса органических веществ.
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