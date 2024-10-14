Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Компост или перегной — какая разница и как правильно выбрать удобрение для растений arrow

Компост или перегной — какая разница и как правильно выбрать удобрение для растений

14 октября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Чем полезен компост и перегной — разница и особенности применения
Фермер рассыпает перегной на огороде. Фото: pexels.com
Александра Ткачук - Редактор

Удобрение почвы в саду и огороде важный и ответственный процесс, который обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и стимулирует их здоровый рост. Но что лучше выбрать — компост или перегной? И существует ли вообще разница между этими удобрениями? Эксперты уже давно имеют ответы на эти вопросы.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, какую подкормку выбрать для лучшего роста и здоровья ваших растений.

Читайте также:

Компост и перегной — что это

Перегной — это органическое удобрение, которое имеет вид рыхлой, землистой массы черного цвета. Хорошо крошится и рассыпается. Оно образуется в результате полного разложения гноя или других органических материалов под действием микроорганизмов.

 

Какая разница между компостом и перегноем
Перегной для удобрения почвы. Фото: freepik.com

Компост — это органическое удобрение, полученное путем разложения органических отходов, таких как растительные остатки, кухонные отходы, трава, листья и ветви, под влиянием микроорганизмов и времени. Правильный готовый компост — однородная, рыхлая субстанция.

Какая разница между перегноем и компостом

Основные отличия между перегноем и компостом следующие:

1. Происхождение:

  • Перегной образуется из навоза животных, который полностью разложился.
  • Компост производится из растительных остатков, кухонных отходов и других органических материалов.

2. Время созревания:

  • Перегной созревает дольше, часто несколько лет.
  • Компост готовится за более короткое время — от нескольких месяцев до года.

3. Питательные вещества:

  • Перегной богат азотом, фосфором и калием, поэтому является концентрированным источником питательных веществ.
  • Компост имеет меньшую концентрацию питательных веществ, но хорош для улучшения структуры почвы.

4. Микробиологическая активность:

  • Перегной содержит стабильную органику и меньше активных микроорганизмов.
  • Компост богат активными микроорганизмами, которые помогают в разложении органики и повышают биологическую активность почвы.

5. Экологическое воздействие:

  • Перегной может содержать остатки антибиотиков или химических веществ, если использовался навоз от животных, которых лечили.
  • Компост обычно считается экологически чистым, если производится из природных материалов без химических примесей.

 

Какая разница между перегноем и компостом 
Удобрение почвы компостом. Фото: shutterstock.com

Когда лучше применять перегной, а когда компост

Перегной чаще используют для подкормки истощенных почв и перед посадкой растений, требующих много питательных веществ. Именно эта подкормка хорошо подходит для тяжелых почв, делая их более рыхлыми и пригодными для корневой системы растений.

Перегной подходит для выращивания огородных культур, например, картофеля или помидоров, для плодовых деревьев, декоративных кустарников, плодовых кустов и цветочных культур. То есть всего, что вы можете вырастить в вашем саду или огороде.

Компост подходит для улучшения структуры почвы, удержания влаги и постепенного обогащения земли. Он может быть использован в легких почвах и для улучшения структуры любого типа почвы.

Компост можно вносить в почву в течение всего вегетационного периода. Он постепенно разлагается и улучшает структуру почвы, снабжая растения питательными веществами на постоянной основе.

Также это удобрение можно использовать в качестве мульчи для растений, ведь оно помогает сохранить влагу в почве и снизить рост сорняков.

Компост особенно полезен в садах и огородах, где стараются избегать химических удобрений. Он безопасен для экологии и способствует развитию полезных микроорганизмов в почве.

Вывод

Перегной лучше применять для глубокой подкормки перед посадкой растений и в почвах, требующих интенсивного питания.

Компост подходит для регулярной подкормки, улучшения структуры почвы и поддержания здорового баланса органических веществ.

Ранее мы рассказывали, какие ошибки при применении пепла допускают начинающие огородники чаще всего.

Напомним, мы писали, когда и почему мульчирование опилками может навредить почве и растениям.

Также советуем узнать, чем подкормить деревья и кустарники осенью, чтобы хорошо перезимовали и порадовали урожаем в следующем году.

растения советы удобрения садоводы компост

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 В армии нужны трактористы — новая вакансия в полку "Азов"

03:22 Квадробинг — новое оружие ЛГБТ, говорят в РПЦ, а Михалков сравнил забаву с фашизмом

02:15 Криминалисты раскрыли тайну Колумба — кем этнически был выдающийся мореплаватель

01:32 Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

01:29 США предоставят дополнительную ПВО Израилю — чем это поможет от атак Ирана

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:41 На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

00:29 Армения с Петраковым проиграла в Лиге Наций, а украинца уволили с должности

00:20 В Одесской области зафиксировали пролет самой яркой за более десяти лет кометы

13 октября 2024

23:56 Мужчина присвоил полмиллиона, ошибочно полученные на карточку — решение суда

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

03:26 В армии нужны трактористы — новая вакансия в полку "Азов"

03:22 Квадробинг — новое оружие ЛГБТ, говорят в РПЦ, а Михалков сравнил забаву с фашизмом

02:15 Криминалисты раскрыли тайну Колумба — кем этнически был выдающийся мореплаватель

01:32 Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

01:29 США предоставят дополнительную ПВО Израилю — чем это поможет от атак Ирана

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:41 На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

00:29 Армения с Петраковым проиграла в Лиге Наций, а украинца уволили с должности

00:20 В Одесской области зафиксировали пролет самой яркой за более десяти лет кометы

13 октября 2024

23:56 Мужчина присвоил полмиллиона, ошибочно полученные на карточку — решение суда

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник