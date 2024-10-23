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Як перетворити кору дерев на поживний компост — секрет досвідчених городників

23 жовтня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як зробити компост з кори дерев — прості поради досвідчених городників
Кора дерев для приготування компосту. Фото: clabel.org
Олександра Ткачук - Редактор

Кора дерев — це не лише чудовий декоративний матеріал для квітників і мульча для саду. Вона може стати цінним компонентом для приготування поживного компосту, здатного покращити якість ґрунту і підвищити врожайність городніх культур.

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Пропонуємо дізнатися кілька простих, але ефективних порад від досвідчених городників, завдяки яким ви зможете створити компост, що буде корисним для вашого саду.

Які переваги компосту з кори

Кора містить до 20% більше гумусу, ніж торф, що робить її ідеальним компонентом для компосту. Гумус — це органічна речовина, яка допомагає ґрунту зберігати вологу, поліпшує його структуру і забезпечує рослини поживними речовинами.

Використовуйте компост для удобрення овочевих культур і квітів, оскільки він покращує структуру ґрунту та сприяє росту кореневої системи.

Як підготувати кору для компостування

Для того, щоб кора стала частиною компосту, потрібно її правильно підготувати. Це можна зробити за допомогою таких кроків:

1. Подрібнення. Кора дерев досить тверда і потребує часу для розкладання. Щоб прискорити цей процес, подрібніть кору на фракції розміром 10-20 мм. Це забезпечить кращу аерацію і швидший розклад.

2. Додавання добрив. Для збагачення компосту важливо додати добрива:

  • 4-6 кг сечовини — для забезпечення азоту;
  • 3 кг суперфосфату — джерело фосфору;
  • 2 кг вапна — для нейтралізації кислотності.

3. Поливання. Після змішування компонентів пролийте отриману масу водою для зволоження та активації процесу компостування.

 

Як підготувати кору для компостування
Кора дерев для компостування. Фото: google.com

Контроль процесу компостування

Під час процесу важливо слідкувати за компостом. Ознакою того, що маса готова до використання, є зникнення грибного міцелію, який часто з'являється на початкових етапах розкладу.

Як зберігати компост

Для зберігання готового компосту можна використовувати поліетиленові мішки або спеціальні контейнери. Компост має бути захищений від пересихання, але при цьому зберігати здатність до вентиляції.

Раніше ми писали, як перетворити цибулю на універсальне добриво за три хвилини.

Нагадаємо, ми розповідали, які помилки при застосуванні попелу допускають городники-початківці найчастіше.

Також ділимося з вами корисною порадою, чим відрізняється компост від перегною та яке підживлення для рослин краще вибрати. 

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