Які трави не можна додавати до компосту — перелік та поради

Які трави перетворять компост на отруту — перелік найнебезпечніших
15 жовтня 2024 15:34
Трави, які не можна кидати до компосту. Колаж: Новини.LIVE
Правильне приготування компосту є ключем до отримання поживного добрива для городніх та садових культур, але далеко не все можна використовувати для компостної купи. Зокрема, є низка трав та зелені, які можуть бути небезпечними й навіть отруйними для ґрунту та рослин.
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Які трави та зелень здатні перетворити компост на небезпечну для рослин субстанцію
- Бур'яни з насінням — насіння бур'янів може проростати в майбутньому компості (наприклад, осот, лобода).
- Корені багаторічних бур'янів — наприклад, кульбаба, здатна прорости навіть після компостування.
- Інвазивні рослини — рослини з агресивним ростом можуть поширюватися через компост (наприклад, хвощ польовий, пирій).
- Хворі рослини — будь-які рослини, уражені хворобами або грибками, можуть поширити інфекції.
- Трави з хімічними обробками — рослини, які були оброблені пестицидами або гербіцидами.
- Рослини, що містять токсини, зокрема алкалоїди — отруйні види, такі як болиголов, дурман, блекота, чистотіл можуть поширити шкідливі речовини в компост.
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