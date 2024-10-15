Які трави не можна додавати до компосту — перелік та поради

Трави, які не можна кидати до компосту. Колаж: Новини.LIVE

Правильне приготування компосту є ключем до отримання поживного добрива для городніх та садових культур, але далеко не все можна використовувати для компостної купи. Зокрема, є низка трав та зелені, які можуть бути небезпечними й навіть отруйними для ґрунту та рослин.

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Приготування компосту для удобрення рослин. Фото: google.com

Я кі трави та зелень здатні перетворити компост на небезпечну для рослин субстанцію

Бур'яни з насінням — насіння бур'янів може проростати в майбутньому компості (наприклад, осот, лобода).

— насіння бур'янів може проростати в майбутньому компості (наприклад, осот, лобода). Корені багаторічних бур'янів — наприклад, кульбаба, здатна прорости навіть після компостування.

— наприклад, кульбаба, здатна прорости навіть після компостування. Інвазивні рослини — рослини з агресивним ростом можуть поширюватися через компост (наприклад, хвощ польовий, пирій).

— рослини з агресивним ростом можуть поширюватися через компост (наприклад, хвощ польовий, пирій). Хворі рослини — будь-які рослини, уражені хворобами або грибками, можуть поширити інфекції.

— будь-які рослини, уражені хворобами або грибками, можуть поширити інфекції. Трави з хімічними обробками — рослини, які були оброблені пестицидами або гербіцидами.

— рослини, які були оброблені пестицидами або гербіцидами. Рослини, що містять токсини, зокрема алкалоїди — отруйні види, такі як болиголов, дурман, блекота, чистотіл можуть поширити шкідливі речовини в компост.

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