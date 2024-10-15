Какие травы нельзя добавлять в компост — список и советы

Какие травы превратят компост в яд — список самых опасных
Правильное приготовление компоста является ключом к получению питательного удобрения для огородных и садовых культур, но далеко не все можно использовать для компостной кучи. В частности, есть ряд трав и зелени, которые могут быть опасными и даже ядовитыми для почвы и растений.
Какие травы и зелень ни в коем случае нельзя добавлять к компосту, какую опасность они представляют, узнайте в нашей статье.
Какие травы и зелень способны превратить компост в опасную для растений субстанцию
- Сорняки с семенами — семена сорняков могут прорастать в будущем компосте (например, осот, лебеда).
- Корни многолетних сорняков — например, одуванчик, способный прорасти даже после компостирования.
- Инвазивные растения — растения с агрессивным ростом могут распространяться через компост (например, хвощ полевой, пырей).
- Больные растения — любые растения, пораженные болезнями или грибками, могут распространить инфекции.
- Травы с химическими обработками — растения, которые были обработаны пестицидами или гербицидами.
- Растения, содержащие токсины, в частности алкалоиды — ядовитые виды, такие как болиголов, дурман, беладонна, чистотел могут распространить вредные вещества в компост.
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