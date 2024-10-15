Какие травы нельзя добавлять в компост — список и советы

Травы, которые нельзя бросать в компост. Коллаж: Новини.LIVE

Правильное приготовление компоста является ключом к получению питательного удобрения для огородных и садовых культур, но далеко не все можно использовать для компостной кучи. В частности, есть ряд трав и зелени, которые могут быть опасными и даже ядовитыми для почвы и растений.

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Приготовление компоста для удобрения растений. Фото: google.com

Какие травы и зелень способны превратить компост в опасную для растений субстанцию

Сорняки с семенами — семена сорняков могут прорастать в будущем компосте (например, осот, лебеда).

— семена сорняков могут прорастать в будущем компосте (например, осот, лебеда). Корни многолетних сорняков — например, одуванчик, способный прорасти даже после компостирования.

— например, одуванчик, способный прорасти даже после компостирования. Инвазивные растения — растения с агрессивным ростом могут распространяться через компост (например, хвощ полевой, пырей).

— растения с агрессивным ростом могут распространяться через компост (например, хвощ полевой, пырей). Больные растения — любые растения, пораженные болезнями или грибками, могут распространить инфекции.

— любые растения, пораженные болезнями или грибками, могут распространить инфекции. Травы с химическими обработками — растения, которые были обработаны пестицидами или гербицидами.

— растения, которые были обработаны пестицидами или гербицидами. Растения, содержащие токсины, в частности алкалоиды — ядовитые виды, такие как болиголов, дурман, беладонна, чистотел могут распространить вредные вещества в компост.

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