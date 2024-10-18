Як з цибулі зробити універсальне добриво для рослин — рецепт за три хвилини

Цибуля як засіб для підживлення рослин. Фото: depositphotos.com

Цибуля — не лише продукт, який додає смак вашим стравам, вона може стати чудовим природним добривом для саду та городу. Усього за три хвилини можна створити ефективне підживлення для більшості овочевих та квіткових культур.

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Покрокова інструкція приготування цибулевого добрива

Щоб приготувати з цибулі дешеве, корисне та ефективне підживлення для рослин, необхідно зробити наступне:

Зберіть цибулиння, яке зазвичай відправляється у сміття. Покладіть лушпиння в миску або каструлю і залийте літром кип'ятку. Гаряча вода вивільнить корисні речовини, що містяться у лушпинні. Для кращого ефекту, дайте цибулевому розчину настоятися 2-3 хвилини. Накрийте посудину кришкою. Після повного охолодження настій готовий до використання.

Цибулиння для приготування настою. Фото: Depositphotos

Чому варто використовувати цибулю як добриво

Екологічність і доступність. Цибулиння — це відходи, які зазвичай викидають. Використання цього продукту допомагає зменшити кількість сміття та перетворює його на корисне добриво. Природний захист рослин. Цибулевий настій має антисептичні властивості, допомагає боротися зі шкідниками, грибковими захворюваннями та зміцнює рослини. Містить корисні мікроелементи. Цибуля багата на мікроелементи, які сприяють росту рослин і допомагають розвивати кореневу систему.

Як можна використовувати добриво з цибулі

Таким добривом можна поливати рослини, які потребують підживлення. Робити це, як правило, необхідно під корінь.

Щоб захистити рослини від шкідників, можна обприскати настоєм листя. Цибулевий розчин ефективно бореться з:

попелицею;

павутинним кліщем;

капустяною білявкою;

слимаками;

борошнистою росою;

різними грибковими інфекціями.

Відвар з цибулі. Фото: google.com

Які рослини можна поливати цибулевим розчином

Цибулевий настій є універсальним і підходить для більшості садових та городніх культур, включаючи:

1. Овочеві культури:

Томати : відвар зміцнює кореневу систему та захищає від шкідників.

: відвар зміцнює кореневу систему та захищає від шкідників. Огірки : захищає від грибкових хвороб і підвищує стійкість рослин до стресів.

: захищає від грибкових хвороб і підвищує стійкість рослин до стресів. Капуста : захищає від капустяної білявки та слимаків.

: захищає від капустяної білявки та слимаків. Картопля: допомагає у боротьбі з грибковими інфекціями.

2. Квіти:

Троянди : цибулевий настій може запобігати появі попелиці та захищає від грибкових хвороб.

: цибулевий настій може запобігати появі попелиці та захищає від грибкових хвороб. Хризантеми: захищає рослини від павутинного кліща.

3. Кімнатні рослини:

Фіалки : обприскування допомагає позбутися від попелиці та інших дрібних шкідників.

: обприскування допомагає позбутися від попелиці та інших дрібних шкідників. Орхідеї: можна використовувати розчин для поливу, щоб запобігти розвитку грибкових інфекцій.

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