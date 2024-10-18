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Как превратить лук в универсальное удобрение за три минуты — супер метод

18 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как из лука сделать универсальное удобрение для растений — рецепт за три минуты
Лук как средство для подкормки растений. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

Лук — не только продукт, который придает вкус вашим блюдам, он может стать отличным природным удобрением для сада и огорода. Всего за три минуты можно создать эффективную подкормку для большинства овощных и цветочных культур.

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Как превратить лук в универсальное удобрение, делимся с вами далее.

Пошаговая инструкция приготовления лукового удобрения

Чтобы приготовить из лука дешевую, полезную и эффективную подкормку для растений, необходимо сделать следующее:

  1. Соберите шелуху, которая обычно отправляется в мусор.
  2. Положите шелуху в миску или кастрюлю и залейте литром кипятка. Горячая вода высвободит полезные вещества, содержащиеся в шелухе.
  3. Для лучшего эффекта, дайте луковому раствору настояться 2-3 минуты. Накройте емкость крышкой.
  4. После полного охлаждения настой готов к использованию.

 

Пошаговая инструкция приготовления лукового удобрения
Луковица для приготовления настоя. Фото: Depositphotos

Почему следует использовать лук как удобрение

  1. Экологичность и доступность. Шелуха — это отходы, которые обычно выбрасывают. Использование этого продукта помогает уменьшить количество мусора и превращает его в полезное удобрение.
  2. Природная защита растений. Луковый настой обладает антисептическими свойствами, помогает бороться с вредителями, грибковыми заболеваниями и укрепляет растения.
  3. Содержит полезные микроэлементы. Лук богат микроэлементами, которые способствуют росту растений и помогают развивать корневую систему.

Как можно использовать удобрение из лука

Таким удобрением можно поливать растения, нуждающиеся в подкормке. Делать это, как правило, необходимо под корень.

Чтобы защитить растения от вредителей, можно опрыскать листья настоем. Луковый раствор эффективно борется с:

  • тлей;
  • паутинным клещом;
  • капустницей;
  • слизнями;
  • мучнистой росой;
  • разными грибковыми инфекциями.

 

Как можно использовать удобрение из лука
Отвар из лука. Фото: google.com

Какие растения можно поливать луковым раствором

Луковый настой универсален и подходит для большинства садовых и огородных культур, включая:

1. Овощные культуры:

  • Томаты: отвар укрепляет корневую систему и защищает от вредителей.
  • Огурцы: защищает от грибковых болезней и повышает устойчивость растений к стрессам.
  • Капуста: защищает от капустянки и слизней.
  • Картофель: помогает в борьбе с грибковыми инфекциями.

2. Цветы:

  • Розы: луковый настой может предотвращать появление тли и защищает от грибковых болезней.
  • Хризантемы: защищает растения от паутинного клеща.

3. Комнатные растения:

  • Фиалки: опрыскивание помогает избавиться от тли и других мелких вредителей.
  • Орхидеи: можно использовать раствор для полива, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.

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