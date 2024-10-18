Как из лука сделать универсальное удобрение для растений — рецепт за три минуты

Лук как средство для подкормки растений. Фото: depositphotos.com

Лук — не только продукт, который придает вкус вашим блюдам, он может стать отличным природным удобрением для сада и огорода. Всего за три минуты можно создать эффективную подкормку для большинства овощных и цветочных культур.

Читайте также:

Как превратить лук в универсальное удобрение, делимся с вами далее.

Пошаговая инструкция приготовления лукового удобрения

Чтобы приготовить из лука дешевую, полезную и эффективную подкормку для растений, необходимо сделать следующее:

Соберите шелуху, которая обычно отправляется в мусор. Положите шелуху в миску или кастрюлю и залейте литром кипятка. Горячая вода высвободит полезные вещества, содержащиеся в шелухе. Для лучшего эффекта, дайте луковому раствору настояться 2-3 минуты. Накройте емкость крышкой. После полного охлаждения настой готов к использованию.

Луковица для приготовления настоя. Фото: Depositphotos

Почему следует использовать лук как удобрение

Экологичность и доступность. Шелуха — это отходы, которые обычно выбрасывают. Использование этого продукта помогает уменьшить количество мусора и превращает его в полезное удобрение. Природная защита растений. Луковый настой обладает антисептическими свойствами, помогает бороться с вредителями, грибковыми заболеваниями и укрепляет растения. Содержит полезные микроэлементы. Лук богат микроэлементами, которые способствуют росту растений и помогают развивать корневую систему.

Как можно использовать удобрение из лука

Таким удобрением можно поливать растения, нуждающиеся в подкормке. Делать это, как правило, необходимо под корень.

Чтобы защитить растения от вредителей, можно опрыскать листья настоем. Луковый раствор эффективно борется с:

тлей;

паутинным клещом;

капустницей;

слизнями;

мучнистой росой;

разными грибковыми инфекциями.

Отвар из лука. Фото: google.com

Какие растения можно поливать луковым раствором

Луковый настой универсален и подходит для большинства садовых и огородных культур, включая:

1. Овощные культуры:

Томаты : отвар укрепляет корневую систему и защищает от вредителей.

: отвар укрепляет корневую систему и защищает от вредителей. Огурцы : защищает от грибковых болезней и повышает устойчивость растений к стрессам.

: защищает от грибковых болезней и повышает устойчивость растений к стрессам. Капуста : защищает от капустянки и слизней.

: защищает от капустянки и слизней. Картофель: помогает в борьбе с грибковыми инфекциями.

2. Цветы:

Розы : луковый настой может предотвращать появление тли и защищает от грибковых болезней.

: луковый настой может предотвращать появление тли и защищает от грибковых болезней. Хризантемы: защищает растения от паутинного клеща.

3. Комнатные растения:

Фиалки : опрыскивание помогает избавиться от тли и других мелких вредителей.

: опрыскивание помогает избавиться от тли и других мелких вредителей. Орхидеи: можно использовать раствор для полива, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.

Ранее мы рассказывали, чем отличается компост от перегноя и какую подкормку для растений лучше выбрать.

Напомним, мы писали, какие ошибки при применении пепла допускают начинающие огородники чаще всего.

Также делимся с вами полезным секретом, когда и почему мульчирование опилками может навредить почве и растениям.