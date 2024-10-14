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Как крапива может улучшить урожай перца — как ею подкормить овощ осенью

14 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как улучшить урожай перца крапивой — действенные советы дачникам
Процесс сбора урожая красного и желтого перца. Фото: Epic Gardening
Кристина Кучугурная - Редактор

Немногие знают, но обычная крапива, на самом деле, имеет большую ценность для растений на огороде. Ею можно даже увеличить урожай перца, но необходимо знать, как именно пользоваться этим растением, чтобы добиться хороших результатов на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем крапива полезна для перца

Крапива способна помочь перцу на огороде быстрее расти, не болеть и давать хороший урожай. Чтобы этого всего добиться, необходимо подкармливать этот овощ зеленым "удобрением", которое поможет с каждого куста собирать по одному ведру плодов.

Перец
Спелый красный перец на огороде. Фото: Pinterest

Дело в том, что крапива способна насытить перец азотом, который укрепляет иммунную систему овоща и, тем самым, защищает его от заболеваний.

Как подкормить перец крапивой

Дачники с опытом советуют подкармливать перец на огороде средством, где дополнительным компонентом являются дрожжи. Чтобы приготовить эффективное средство, нужно на треть заполнить бочку свежей нарубленной крапивой и залить ее теплой водой.

Смесь из крапивы
Приготовление удобрения из крапивы. Фото: Pinterest

После этого необходимо добавить дрожжевой раствор, для которого нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Сухие дрожжи — десять грамм
  • Сахар — 100 грамм
  • Вода — один литр

Размешайте сахар с дрожжами в воде, тщательно перемешайте, оставьте смесь настояться на три-четыре часа и залейте ее в бочку с крапивой. Затем накройте бочку крышкой и оставьте на десять или 12 дней, время от времени перемешивая.

Прежде, чем подкармливать перец, процедите приготовленную смесь и разведите ее с водой в пропорции один к десяти. Приготовьте удобрение из расчета, что на каждый куст перца уходит по одному литру смеси.

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овощи советы удобрения огород перец крапива

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