У чому замочити озиму цибулю перед посадкою восени — простий засіб

Процес замочування цибулі перед посадкою. Фото: Decorexpro

Якщо ви хочете виростити найкращу озиму цибулю на своєму городі, вам необхідно знати одну хитрість, яка допоможе вам з цим восени. Досвідчені дачники порадили замочувати цей овоч перед посадкою в одному простому домашньому засобі, а в якому саме — читайте нижче.

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Деякі дачники з досвідом за багато років вже зрозуміли, що перед посадкою озимої цибулі краще її обробити. Це допомагає захистити овоч від хвороботворних патогенів і поганих погодних умов, а також наділити його корисними елементами, які потрібні для гарного розвитку.

Багато маленьких цибулин. Фото: Pinterest

Декілька років тому дачники почали практикувати замочування цибулі в одному ефективному засобі. Дізнайтеся, як можна збільшити врожай озимої цибулі втричі за допомогою одного молочного продукту, яким багато хто користується.

В чому краще замочувати озиму цибулю восени

Досвідчені дачники рекомендують замочувати озиму цибулю в молочній сироватці. Для цього залиште цибулю в цьому продукті десь на 20 або 30 хвилин, а потім посушіть її на рушниках або газетах. Тільки потім можете сміливо сіяти цей овоч на городі.

Молочна сироватка у прозорій склянці. Фото: Pinterest

Чим корисне замочування цибулі в молочній сироватці

До складу сироватки входить велика кількість мінералів і вітамінів, які покращують розвиток цибулі та її врожай. Йдеться про такі поживні речовини, як:

Фосфор

Калій

Кальцій

Магній

Тому цей метод вважається дуже ефективним у тому випадку, якщо вам хочеться отримати шалений врожай великої, а головне — негіркої цибулі навесні. Просто придбайте молочну сироватку, замочіть в ній цибулю перед посадкою восени і чекайте на гарний врожай.

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