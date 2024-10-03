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Врожай цибулі можна збільшити вдвічі — просто додайте це в кожну лунку

3 жовтня 2024 15:54
Олександра Ткачук - Редактор
Що покласти у лунки з цибулею, щоб збільшити врожай вдвічі — поради городникам
Посадка цибулі у відкритий ґрунт восени. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Якщо бажаєте отримати щедрий та здоровий врожай озимої цибулі, то шукайте секрет успіху у тому, що ви кладете у лунки під час посадки. Деякі добрива можуть значно збільшити врожайність та покращити якість овочу. 

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Що саме варто покласти в лунки з цибулею, щоб подвоїти та покращити ваш урожай, пише видання "На пенсії".

Коли садити цибулю під зиму — терміни 

Сприятливий час для саджання цибулі — середина жовтня або початок листопада. До стійких холодів має залишатися щонайменше 30 днів. А температура має опуститися до +5°С і триматися на цій позначці хоча б кілька днів.

Що треба врахувати при посіві цибулі під зиму

Не останню роль відіграє місце посадки — обирайте гарно освітлені ділянки, трохи підвищені, щоб не було застою води. Ґрунт має бути нейтральним або слабокислим.

Цибулю можна садити на ділянці, де до неї росли:

  • кабачки;
  • огірки;
  • білокачанна капуста;
  • квасоля;
  • горох;
  • буряк;
  • петрушка;
  • пастернак. 

При посіві необхідно зробити борозенки завглибшки 5 см, залишаючи відстань між ними 15–20 см. Відразу після саджання цибулю не поливають. Роблять це за 10 днів, якщо осінь суха.

 

Врожай цибулі можна збільшити вдвічі — просто додайте це в кожну лунку
Посадка цибулі у відкритий ґрунт восени. Фото: google.com

Що покласти у лунки з цибулею, щоб збільшити майбутній врожай вдвічі

Увесь секрет в одному інгредієнті — деревна зола. Вона наступним чином впливає на врожайність цибулі:

  • має лужний ефект, знижуючи кислотність ґрунту;
  • містить важливі елементи, такі як калій, кальцій, магній і фосфор, які сприяють здоровому росту рослин. Калій, зокрема, підтримує розвиток кореневої системи та підвищує стійкість рослин до хвороб;
  • знижує ризик розвитку деяких грибкових захворювань, завдяки своїм антисептичним властивостям. 

Що ще може допомогти збільшити врожай 

Щоб цибуля добре прижилася, варто підживити грядки, внісши перепрілий гній і фосфорно-калійні добрива (по 20 і 10 г/м²). Краще грядку підготувати хоча б за 10 днів, щоб земля встигла осісти.

Раніше ми розповідали про сім найкращих сортів цибулі, які порадують вас раннім щедрим та смачним урожаєм, якщо їх посадити під зиму.

Нагадаємо, ми писали, коли садити цибулю на зиму за народними прикметами, щоб виросла великою та соковитою.

Також ми ділимося корисною порадою, у чому слід обробити озимий часник перед посадкою, щоб подвоїти свій врожай. 

овочі поради добрива город цибуля

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