Що покласти у лунки з цибулею, щоб збільшити врожай вдвічі — поради городникам

Посадка цибулі у відкритий ґрунт восени. Фото: google.com

Якщо бажаєте отримати щедрий та здоровий врожай озимої цибулі, то шукайте секрет успіху у тому, що ви кладете у лунки під час посадки. Деякі добрива можуть значно збільшити врожайність та покращити якість овочу.

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Коли садити цибулю під зиму — терміни

Сприятливий час для саджання цибулі — середина жовтня або початок листопада. До стійких холодів має залишатися щонайменше 30 днів. А температура має опуститися до +5°С і триматися на цій позначці хоча б кілька днів.

Що треба врахувати при посіві цибулі під зиму

Не останню роль відіграє місце посадки — обирайте гарно освітлені ділянки, трохи підвищені, щоб не було застою води. Ґрунт має бути нейтральним або слабокислим.

Цибулю можна садити на ділянці, де до неї росли:

кабачки;

огірки;

білокачанна капуста;

квасоля;

горох;

буряк;

петрушка;

пастернак.

При посіві необхідно зробити борозенки завглибшки 5 см, залишаючи відстань між ними 15–20 см. Відразу після саджання цибулю не поливають. Роблять це за 10 днів, якщо осінь суха.

Посадка цибулі у відкритий ґрунт восени. Фото: google.com

Що покласти у лунки з цибулею, щоб збільшити майбутній врожай вдвічі

Увесь секрет в одному інгредієнті — деревна зола. Вона наступним чином впливає на врожайність цибулі:

має лужний ефект, знижуючи кислотність ґрунту;

містить важливі елементи, такі як калій, кальцій, магній і фосфор, які сприяють здоровому росту рослин. Калій, зокрема, підтримує розвиток кореневої системи та підвищує стійкість рослин до хвороб;

містить важливі елементи, такі як калій, кальцій, магній і фосфор, які сприяють здоровому росту рослин. Калій, зокрема, підтримує розвиток кореневої системи та підвищує стійкість рослин до хвороб; знижує ризик розвитку деяких грибкових захворювань, завдяки своїм антисептичним властивостям.

Що ще може допомогти збільшити врожай

Щоб цибуля добре прижилася, варто підживити грядки, внісши перепрілий гній і фосфорно-калійні добрива (по 20 і 10 г/м²). Краще грядку підготувати хоча б за 10 днів, щоб земля встигла осісти.

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