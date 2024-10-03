Что положить в лунки с луком, чтобы увеличить урожай вдвое — советы огородникам

Посадка лука в открытую почву осенью. Фото: google.com

Если хотите получить щедрый и здоровый урожай озимого лука, то ищите секрет успеха в том, что вы кладете в лунки во время посадки. Некоторые удобрения могут значительно увеличить урожайность и улучшить качество овощей.

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Когда сажать лук под зиму — сроки

Благоприятное время для посадки лука — середина октября или начало ноября. До устойчивых холодов должно оставаться не менее 30 дней. Температура должна опуститься до +5°С и держаться на этой отметке хотя бы несколько дней.

Что нужно учесть при посеве лука под зиму

Не последнюю роль играет место посадки — выбирайте хорошо освещенные участки, немного на возвышенности, чтобы не было застоя воды. Почва должна быть нейтральной или слабокислой.

Лук можно сажать на участке, где до него росли:

кабачки;

огурцы;

белокочанная капуста;

фасоль;

горох;

свекла;

петрушка;

пастернак.

При посеве необходимо сделать бороздки глубиной 5 см, оставляя расстояние между ними 15–20 см. Сразу после посадки лук не поливают. Делают это через 10 дней, если осень сухая.

Посадка лука в открытую почву осенью. Фото: google.com

Что положить в лунки с луком, чтобы увеличить будущий урожай вдвое

Весь секрет в одном ингредиенте — древесная зола. Она следующим образом влияет на урожайность лука:

оказывает щелочной эффект, снижая кислотность почвы;

содержит важные элементы, такие как калий, кальций, магний и фосфор, способствующие здоровому росту растений. Калий поддерживает развитие корневой системы и повышает устойчивость растений к болезням;

содержит важные элементы, такие как калий, кальций, магний и фосфор, способствующие здоровому росту растений. Калий поддерживает развитие корневой системы и повышает устойчивость растений к болезням; снижает риск развития некоторых грибковых заболеваний благодаря своим антисептическим свойствам.

Что еще может помочь увеличить урожай

Чтобы лук хорошо прижился, следует подкормить грядки, внеся перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения (по 20 и 10 г/м²). Лучше грядку подготовить хотя бы за 10 дней, чтобы земля успела осесть.

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