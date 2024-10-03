Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Урожай лука можно увеличить вдвое — просто добавьте это в каждую лунку arrow

Урожай лука можно увеличить вдвое — просто добавьте это в каждую лунку

3 октября 2024 15:54
Александра Ткачук - Редактор
Что положить в лунки с луком, чтобы увеличить урожай вдвое — советы огородникам
Посадка лука в открытую почву осенью. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Если хотите получить щедрый и здоровый урожай озимого лука, то ищите секрет успеха в том, что вы кладете в лунки во время посадки. Некоторые удобрения могут значительно увеличить урожайность и улучшить качество овощей.

Читайте также:

Что именно стоит положить в лунки с луком, чтобы удвоить и улучшить ваш урожай, пишет издание "На пенсии".

Когда сажать лук под зиму — сроки 

Благоприятное время для посадки лука — середина октября или начало ноября. До устойчивых холодов должно оставаться не менее 30 дней. Температура должна опуститься до +5°С и держаться на этой отметке хотя бы несколько дней.

Что нужно учесть при посеве лука под зиму

Не последнюю роль играет место посадки — выбирайте хорошо освещенные участки, немного на возвышенности, чтобы не было застоя воды. Почва должна быть нейтральной или слабокислой.

Лук можно сажать на участке, где до него росли:

  • кабачки;
  • огурцы;
  • белокочанная капуста;
  • фасоль;
  • горох;
  • свекла;
  • петрушка;
  • пастернак.

При посеве необходимо сделать бороздки глубиной 5 см, оставляя расстояние между ними 15–20 см. Сразу после посадки лук не поливают. Делают это через 10 дней, если осень сухая.

 

Урожай лука можно увеличить вдвое – просто добавьте это в каждую лунку
Посадка лука в открытую почву осенью. Фото: google.com

Что положить в лунки с луком, чтобы увеличить будущий урожай вдвое

Весь секрет в одном ингредиенте — древесная зола. Она следующим образом влияет на урожайность лука:

  • оказывает щелочной эффект, снижая кислотность почвы;
  • содержит важные элементы, такие как калий, кальций, магний и фосфор, способствующие здоровому росту растений. Калий поддерживает развитие корневой системы и повышает устойчивость растений к болезням;
  • снижает риск развития некоторых грибковых заболеваний благодаря своим антисептическим свойствам.

Что еще может помочь увеличить урожай

Чтобы лук хорошо прижился, следует подкормить грядки, внеся перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения (по 20 и 10 г/м²). Лучше грядку подготовить хотя бы за 10 дней, чтобы земля успела осесть.

Ранее мы рассказывали о семи лучших сортах лука, которые обрадуют вас ранним щедрым и вкусным урожаем, если их посадить под зиму.

Напомним, мы писали, когда сажать лук на зиму по народным приметам, чтобы вырос большой и сочный.

Также мы делимся полезным советом, в чем следует обработать озимый чеснок перед посадкой, чтобы удвоить свой урожай.

овощи советы удобрения огород лук

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Угледара

15:56 Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

15:45 Российские дроны залетели в Белоруссию, когда Лукашенко в своем самолете был в небе

15:42 Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

15:25 Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:24 Данные 100 тыс. украинцев выставили на продажу — на Одесчине задержали хакера

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

15:15 Синоптики назвали области, которые завтра накроет дождь и туман

15:07 Киевлянам понадобятся зонтики — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

14:56 В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

15:59 Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Угледара

15:56 Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

15:45 Российские дроны залетели в Белоруссию, когда Лукашенко в своем самолете был в небе

15:42 Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

15:25 Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:24 Данные 100 тыс. украинцев выставили на продажу — на Одесчине задержали хакера

15:15 Синоптики назвали области, которые завтра накроет дождь и туман

15:07 Киевлянам понадобятся зонтики — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

14:56 В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

14:47 Школа-бункер – под Одессой построят противорадиационное укрытие за 117 млн грн

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября