Коли садити цибулю восени 2024 року за місячним календарем — найсприятливіші дати

Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Deccoria.pl

Посадка цибулі восени допомагає не тільки рано зібрати готовий врожай, а й виростити великі та соковиті овочі. Щоб досягти гарних результатів навіть в умовах постійних змін кліматичних умов, необхідно знати, коли краще посадити цей овоч на городі та які сорти підійдуть для осені.

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Коли краще посадити цибулю в осінній сезон

Оптимальний час посадки цього овочу залежить від того, в яких температурних умовах ви живете. Однак, досвідчені дачники рекомендують садити цибулю десь за два-три тижні до того, як надворі почнуться постійні холоди.

Якщо ви живете в північній частині України, вам треба садити цибулю в середині жовтня, а якщо ваш регіон розташований в центрі, тоді оптимальним часом є кінець жовтня. А якщо ви мешкаєте в південних регіонах країни, то цибулю садити вам краще на початку листопада.

Готовий врожай цибулі на городі. Фото: Gardener`s Path

Коли посадити цибулю за місячним календарем

Щоб не прогадати і правильно посадити цибулю на городі, необхідно звернутися за допомогою до місячного календаря. Відповідно до нього, найкращими днями для посадки цього овочу восени є такі дати в жовтні, як:

5-11 жовтня

18 жовтня

19 жовтня

22 жовтня

23 жовтня

Процес посадки цибулі на городі. Фото: Pinterest

Який сорт цибулі краще посадити восени

Досвідчені дачники рекомендують перед початком посадки обрати правильний матеріал. Для посадки напередодні зими краще вибирати ті сорти, які здатні витримувати морози. Йдеться про такі сорти, як:

Радар

Шекспір

Сеншуй

Трой

Сеттон

Ред Барон

Сноуболл

Також варто обрати цибулини однорідного кольору, які не мають слідів захворювань і якоїсь гнилі. Розмір цих цибулин також повинен бути від десяти до 21 міліметра в діаметрі. Річ у тому, що великі цибулини можуть піти в стрілку, а маленькі можуть загинути взимку.

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