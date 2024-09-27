Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли краще посадити цибулю на городі восени за місячним календарем — поради arrow

Коли краще посадити цибулю на городі восени за місячним календарем — поради

27 вересня 2024 23:01
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити цибулю восени 2024 року за місячним календарем — найсприятливіші дати
Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Deccoria.pl
Христина Кучугурна - Редактор

Посадка цибулі восени допомагає не тільки рано зібрати готовий врожай, а й виростити великі та соковиті овочі. Щоб досягти гарних результатів навіть в умовах постійних змін кліматичних умов, необхідно знати, коли краще посадити цей овоч на городі та які сорти підійдуть для осені.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Коли краще посадити цибулю в осінній сезон

Оптимальний час посадки цього овочу залежить від того, в яких температурних умовах ви живете. Однак, досвідчені дачники рекомендують садити цибулю десь за два-три тижні до того, як надворі почнуться постійні холоди.

Якщо ви живете в північній частині України, вам треба садити цибулю в середині жовтня, а якщо ваш регіон розташований в центрі, тоді оптимальним часом є кінець жовтня. А якщо ви мешкаєте в південних регіонах країни, то цибулю садити вам краще на початку листопада.

Готовый урожай лука на огороде
Готовий врожай цибулі на городі. Фото: Gardener`s Path

Коли посадити цибулю за місячним календарем

Щоб не прогадати і правильно посадити цибулю на городі, необхідно звернутися за допомогою до місячного календаря. Відповідно до нього, найкращими днями для посадки цього овочу восени є такі дати в жовтні, як:

  • 5-11 жовтня
  • 18 жовтня
  • 19 жовтня
  • 22 жовтня
  • 23 жовтня
Процесс посадки лука на огороде
Процес посадки цибулі на городі. Фото: Pinterest

Який сорт цибулі краще посадити восени

Досвідчені дачники рекомендують перед початком посадки обрати правильний матеріал. Для посадки напередодні зими краще вибирати ті сорти, які здатні витримувати морози. Йдеться про такі сорти, як:

  • Радар
  • Шекспір
  • Сеншуй
  • Трой
  • Сеттон
  • Ред Барон
  • Сноуболл

Також варто обрати цибулини однорідного кольору, які не мають слідів захворювань і якоїсь гнилі. Розмір цих цибулин також повинен бути від десяти до 21 міліметра в діаметрі. Річ у тому, що великі цибулини можуть піти в стрілку, а маленькі можуть загинути взимку.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно садити цибулю восени, щоб вона пережила зиму. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати врожай цибулі, щоб він не згнив. 

Також ми повідомляли про те, коли краще збирати врожай цибулі на городі.

овочі поради город цибуля місячний календар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

23:33 Ізраїль вдарив по бункеру з лідером "Хезболли" — що стало з Хасаном Насраллою

23:07 На Одещині пролунав вибух — що відомо про обстріл

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

23:04 МОЗ визначило хвороби та стани, за яких будуть призначати канабіс

22:44 Мер Львова Садовий прийняв 20 городян, яким не допомогли його заступники

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

23:33 Ізраїль вдарив по бункеру з лідером "Хезболли" — що стало з Хасаном Насраллою

23:07 На Одещині пролунав вибух — що відомо про обстріл

23:04 МОЗ визначило хвороби та стани, за яких будуть призначати канабіс

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

22:44 Мер Львова Садовий прийняв 20 городян, яким не допомогли його заступники

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

22:33 Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації