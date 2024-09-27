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Когда лучше посадить лук на огороде осенью по лунному календарю — советы

27 сентября 2024 23:01
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать лук осенью 2024 года по лунному календарю — самые благоприятные даты
Человек, садящий лук на огороде. Фото: Deccoria.pl
Кристина Кучугурная - Редактор

Посадка лука осенью помогает не только рано собрать готовый урожай, но и вырастить крупные и сочные овощи. Чтобы добиться хороших результатов даже в условиях постоянных изменений климатических условий, необходимо знать, когда лучше посадить этот овощ на огороде и какие сорта подойдут для осени.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Когда лучше посадить лук в осенний сезон

Оптимальное время посадки этого овоща зависит от того, в каких температурных условиях вы живете. Однако, опытные дачники рекомендуют сажать лук где-то за две-три недели до того, как на улице начнутся постоянные холода.

Если вы живете в северной части Украины, вам нужно сажать лук в середине октября, а если ваш регион расположен в центре, то оптимальным временем является конец октября. А если вы живете в южных регионах страны, то лук сажать вам лучше в начале ноября.

Готовый урожай лука на огороде
Готовый урожай лука на огороде. Фото: Gardener`s Path

Когда посадить лук по лунному календарю

Чтобы не прогадать и правильно посадить лук на огороде, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему, самыми лучшими днями для посадки этого овоща осенью являются такие даты в октябре, как:

  • 5-11 октября
  • 18 октября
  • 19 октября
  • 22 октября
  • 23 октября
Процесс посадки лука на огороде
Процесс посадки лука на огороде. Фото: Pinterest

Какой сорт лука лучше посадить осенью

Опытные дачники рекомендуют перед началом посадки выбрать правильный материал. Для посадки в преддверии зимы лучше выбирать те сорта, которые способны выдерживать морозы. Речь идет о таких сортах, как:

  • Радар
  • Шекспир
  • Сеншуй
  • Трой
  • Сеттон
  • Ред Барон
  • Сноуболл

Также следует выбрать луковицы однородного цвета, не имеющие следов заболеваний и какой-либо гнили. Размер этих луковиц также должен быть от десяти до 21 миллиметра в диаметре. Дело в том, что крупные луковицы могут пойти в стрелку, а маленькие могут погибнуть зимой.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сажать лук осенью, чтобы он пережил зиму.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить урожай лука, чтобы он не сгнил.

Также мы сообщали о том, когда лучше собирать урожай лука на огороде.

овощи советы огород лук лунный календарь

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