Когда сажать лук осенью 2024 года по лунному календарю — самые благоприятные даты

Когда лучше посадить лук на огороде осенью по лунному календарю — советы
Посадка лука осенью помогает не только рано собрать готовый урожай, но и вырастить крупные и сочные овощи. Чтобы добиться хороших результатов даже в условиях постоянных изменений климатических условий, необходимо знать, когда лучше посадить этот овощ на огороде и какие сорта подойдут для осени.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Когда лучше посадить лук в осенний сезон
Оптимальное время посадки этого овоща зависит от того, в каких температурных условиях вы живете. Однако, опытные дачники рекомендуют сажать лук где-то за две-три недели до того, как на улице начнутся постоянные холода.
Если вы живете в северной части Украины, вам нужно сажать лук в середине октября, а если ваш регион расположен в центре, то оптимальным временем является конец октября. А если вы живете в южных регионах страны, то лук сажать вам лучше в начале ноября.
Когда посадить лук по лунному календарю
Чтобы не прогадать и правильно посадить лук на огороде, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему, самыми лучшими днями для посадки этого овоща осенью являются такие даты в октябре, как:
- 5-11 октября
- 18 октября
- 19 октября
- 22 октября
- 23 октября
Какой сорт лука лучше посадить осенью
Опытные дачники рекомендуют перед началом посадки выбрать правильный материал. Для посадки в преддверии зимы лучше выбирать те сорта, которые способны выдерживать морозы. Речь идет о таких сортах, как:
- Радар
- Шекспир
- Сеншуй
- Трой
- Сеттон
- Ред Барон
- Сноуболл
Также следует выбрать луковицы однородного цвета, не имеющие следов заболеваний и какой-либо гнили. Размер этих луковиц также должен быть от десяти до 21 миллиметра в диаметре. Дело в том, что крупные луковицы могут пойти в стрелку, а маленькие могут погибнуть зимой.
Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сажать лук осенью, чтобы он пережил зиму.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить урожай лука, чтобы он не сгнил.
Также мы сообщали о том, когда лучше собирать урожай лука на огороде.
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