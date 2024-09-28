Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Озимий часник виросте розміром з кулак — чим слід обробити перед посадкою arrow

Озимий часник виросте розміром з кулак — чим слід обробити перед посадкою

28 вересня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
У чому замочити озимий часник перед посадкою, щоб подвоїти врожай — поради городникам
Посадка озимого часнику під зиму. Фото: istockphoto.com
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка часнику під зиму — відповідальний процес, який вимагає уваги. Окрім того, що треба вибрати правильний сорт овочу, ще треба підготувати його до майбутньої посадки. Правильна підготовка забезпечить здоровим та щедрим врожаєм. 

Розповідаємо, у чому слід обробити озимий часник перед посадкою, щоб подвоїти свій врожай. 

Читайте також:

Замочування передбачає три етапи: 

Перший етап — замочування проводиться у воді з ніатроамофоскою. І тому 1 ст. ложку нітроамофоски потрібно розчинити в 10 л води. У такому розчині часник залишають на 24 години.

Другий етап — це замочування в солі. Потрібно взяти 1 ст. ложку солі та розчинити в літрі води. У сольовий розчин зубчики занурюють на 20 хвилин, і цього цілком достатньо.

Третій етап — замочування в мідному купоросі. Знадобиться 1 ст. ложка купоросу на 10 л води. Часник замочують на 1 хвилину, потім дають обсохнути і відразу висаджують на грядки.

 

Замочіть озимий часник у цьому розчині — овоч виросте розміром з кулак
Оброблений часник для посадки. Фото: google.com

Раніше ми писали про п'ять найкращих сортів озимого часнику, які порадують вас раннім щедрим урожаєм.

Нагадаємо, ми розповідали, коли краще посадити часник на зиму за місячним календарем на 2024 рік. 

Також ділимося корисною порадою, коли садити цибулю на зиму за народними прикметами, щоб виросла великою та соковитою.

врожай осінь овочі поради город часник

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:27 В Маріуполі росіяни змушують школярів робити БпЛА — втягують дітей у війну

01:32 Медсестра ухилилася від військового обліку — як її покарав суд

01:30 Відстрочка від мобілізації діє 90 днів — є важливий нюанс, щоб її продовжити

Термінова новина

01:02 У Дніпрі прогримів вибух — подробиці атаки

00:46 Українці активно знаходять роботу у Німеччині — в чому основні труднощі біженців

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

00:30 ВЛК для обмежено придатних — чи може ТЦК вимагати це від заброньованого

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

02:27 В Маріуполі росіяни змушують школярів робити БпЛА — втягують дітей у війну

01:32 Медсестра ухилилася від військового обліку — як її покарав суд

01:30 Відстрочка від мобілізації діє 90 днів — є важливий нюанс, щоб її продовжити

Термінова новина

01:02 У Дніпрі прогримів вибух — подробиці атаки

00:46 Українці активно знаходять роботу у Німеччині — в чому основні труднощі біженців

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

00:30 ВЛК для обмежено придатних — чи може ТЦК вимагати це від заброньованого

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації