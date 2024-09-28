У чому замочити озимий часник перед посадкою, щоб подвоїти врожай — поради городникам

Посадка озимого часнику під зиму. Фото: istockphoto.com

Посадка часнику під зиму — відповідальний процес, який вимагає уваги. Окрім того, що треба вибрати правильний сорт овочу, ще треба підготувати його до майбутньої посадки. Правильна підготовка забезпечить здоровим та щедрим врожаєм.

Розповідаємо, у чому слід обробити озимий часник перед посадкою, щоб подвоїти свій врожай.

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Замочування передбачає три етапи:

Перший етап — замочування проводиться у воді з ніатроамофоскою. І тому 1 ст. ложку нітроамофоски потрібно розчинити в 10 л води. У такому розчині часник залишають на 24 години.

Другий етап — це замочування в солі. Потрібно взяти 1 ст. ложку солі та розчинити в літрі води. У сольовий розчин зубчики занурюють на 20 хвилин, і цього цілком достатньо.

Третій етап — замочування в мідному купоросі. Знадобиться 1 ст. ложка купоросу на 10 л води. Часник замочують на 1 хвилину, потім дають обсохнути і відразу висаджують на грядки.

Оброблений часник для посадки. Фото: google.com

Раніше ми писали про п'ять найкращих сортів озимого часнику, які порадують вас раннім щедрим урожаєм.

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